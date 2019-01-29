Вторник, 29 Января 2019 18:01

АрмИнфо.В результате политики Никола Пашиняна у Армении появился ряд проблем в сфере внешней политики. Например, Армения стала изгоем в ОДКБ. Об этом 29 января на пресс-конференции заявил пресс-секретарь Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов.

"Сложности в ОДКБ начались после того, как Армения отозвала своего представителя Юрия Хачатурова. Из-за непрофессиональной политики Пашиняна Армения лишилась поста генсека ОДКБ и это только верхушка айсберга", - подчеркнул пресс-секретарь РПА.

Также Шармазанов отметил, что несмотря на многочисленные заявления Пашиняна особого оптимизма не вызывают также отношения с Россией: <Если все действительно обстоит так замечательно, как представляется, то скажите, почему цены на газ поднялись?>

Также Шармазанов раскритиковал заявления премьер-министра о том, что он был против вступления Армении в ЕАЭС и сейчас считает, что этот шаг был не совсем верным, но делать нечего, придется смириться. "Пашинян так и не понял, что он стал главой республики и несет ответственность за всю страну. Меж тем, его личное "я" для него важнее. Кроме того, как он тогда может пояснить тот факт, что в Давосе он на все лады расхваливал ЕАЭС", - задался вопросом политик.

На вопрос корреспондента АрмИнфо, продолжает ли политик утверждать, что решение Сержа Саргсяна о вступлении в ЕАЭС было в интересах Армении, Шармазанов заявил: "Вступление Армении в ЕАЭС было единственно верным решением для Армении. И если у нас на сегодняшний день есть какая-то возможность обеспечивать экономический рост, то это исключительно за счет рынка ЕАЭС. Где мы могли бы в таких масштабах продавать наш товар, где будет продаваться наш товар? Из-за политики Пашиняна мы стали изгоев в ОДКБ, стали непредсказуемым партнером. Премьер-министр своими действиями играл с авторитетом данной структуры. Никто не знает чего от нас ждать? Как мы сможем сотрудничать, если там не знают, чего от нас ждать, если нам не доверяют. Я считаю, что это опасные явления, с которыми следует бороться. У нас нет и не было другой альтернативы, кроме как ЕАЭС", - заключил пресс-секретарь РПА.

Отметим, что 25 января, на брифинге в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в Москве, премьер-министр заявил, что в бытность депутатом он проголосовал против присоединения Армении к Евразийскому союзу, а позже провел слушания о выходе Армении из ЕАЭС.