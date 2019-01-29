Вторник, 29 Января 2019 18:00

АрмИнфо. Во фракции правящего блока "Мой шаг" состоялись закрытие обсуждения на тему огромных премий, выданных в Комитете госдоходов РА.

Как пояснил глава КГД Давид Ананян в беседе с журналистами после обсуждений, он все детально представил депутатам. "Не могу сказать, остались ли они довольными моими разъяснениями, но я сам доволен, главное, что все в рамках закона. Никаких огромных премий не было, мы сейчас с юристами думаем, как рассекретить для общественности информацию, которая является секретной. Мне сказали, что вскоре в законодательстве будет сделана корректировка, и все станет белее транспаретно",- заверил Ананян, подчеркнув, что его личный премиальный фонд за год составляет 14 млн драмов.

Он также сообщил, что вскоре во фракцию будут приглашены по этому вопросу главы всех ведомств.

Отметим, что крупные премии, выданные в госструктурах к концу года, вызвали общественное недовольство, люди сетовали на то, что на фоне низких зарплат по республике госчиновники сами себе выписали крупные премии, и это с учетом того, что многие из них проработали всего несколько месяцев и не успели показать результат. Самые крупные премии были выданы в КГД и в Минфине, они доходили от 2 до 9 млн драмов. Примечательно, что среди премированных были пресс-секретари, секретарши, помощники.