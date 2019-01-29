Вторник, 29 Января 2019 17:58

АрмИнфо.Все те подходы и принципы, связанные с урегулированием карабахского вопроса, которые в свое время озвучивал Левон Тер- Петросян сегодня звучат из уст новой власти Армении. Об этом 29 января на пресс- конференции заявил пресс-секретарь Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов.

Он отметил, что на сегодняшний день часто говорится об уступках с армянской стороны, в то время как армянская сторона дважды выигрывала. "Сейчас крайне мало говорится о праве народов на самоопределение, в то время как в ходе правления Вазгена Саркисяна, Роберта Кочаряна, Сержа Саргсяна армянская сторона не раз заявляла о том, что уступки должны быть двухсторонние, кроме того, не раз отмечалась важность международного принципа права народа на самоопределение", - подчеркнул политик.

Шармазанов также отметил, что сейчас азербайджанская сторона говорит о 2019 годе как о переломном, в то время как армянская сторона по большей части отмалчивается. Также пресс-секретарь РПА заметил, что в своих заявлениях зачастую премьер-министр ссылается не на заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а на слова Алиева. "Это крайне неверный подход. Есть ряд людей, с кем можно было бы обсудить карабахский конфликт, например, вместо того, чтобы сажать Роберта Кочаряна в тюрьму, с ним следовало бы поговорить на эту тему", - подчеркнул пресс-секретарь РПА.

Шармазанов также затронул встречу между Алиевым и Пашиняном, которая состоялась в Душанбе: "В Душанбе премьер-министр Армении угодил прямиков в ловушку Алиева", - подчеркнул политик.

Пресс-секретарь РПА также отметил, что <на сегодняшний день мы просим у Азербайджана мир, и это, может привести к катастрофе>. "Мы не против мира. Мы также хотели достичь мира путем взаимных уступок, но всегда были против формулы <территории в обмен на мир>. Вопрос заключается в том, какой ценой этот мир должен быть достигнут. Ведь проблема не в нас, а в Баку. Азербайджан до сих пор не готов признать полную реализацию права народа Карабаха на самоопределение. Поэтому политика Еревана должна быть направлена на защиту результатов карабахского референдума 1991 года", - подчеркнул политик.

Также пресс-секретарь РПА заметил, что в период правления РПА было опубликовано пять заявлений сопредседателей, где отмечалось право народа на самоопределение. В последнее же время нет ни одного заявления посредников, в котором упоминался бы этот принцип.

"Пашинян встречается с Алиевым в Давосе, говорит с ним полтора часа и в результате выясняется, что они ни о чем конкретном так и не поговорили. Как такое возможно? Что же тогда они обсуждали? Крайне странно и то, что делаются абстрактные заявления о справедливом решении конфликта, но ведь в Баку и Степанакерте справедливость видят по-разному. Также крайне странно, что из оборота вышли положения Венских, Санкт- Петербургских, а также Женевских договоренностей", - добавил Шармазанов, заявив, что вероятно по карабахскому вопросу все же ведутся какие-то тайные переговоры.

В заключении пресс-секретарь РПА также отметил, что реакция премьер-министра на слова посла Ричарда Миллса о том, что необходима сдача территорий была весьма своеобразной. "Пашинян заявил, что это слова уходящего посла, а на заявление советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона о том, что мы должны отказаться от своих исторических шаблонов, вообще не последовало реакции. На внешнюю политику нельзя смотреть сквозь пальцы", - заключил Шармазанов.

Отметим, что 22 января в Давосе состоялась последняя встреча между премьер- министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджаном Ильхамом Алиевом. Как рассказал потом Пашинян, обсуждались история переговорного процесса, возможности создания условий для урегулирования, существующие препятствия и т.д. Премьер также отметил, что никакой конкретики в ходе встречи не обсуждалось.