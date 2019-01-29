Вторник, 29 Января 2019 17:57

АрмИнфо. 29 января Председатель НС Арарат Мирзоян принял Чрезвычайного и Полномочного посла Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в РА Джудит Фарнуорт. Мирзоян, приветствуя гостью, высоко оценил нынешний уровень отношений двух стран, выделив в этом вопросе роль посла.

Обратившись к еще большему углублению и развитию армяно-британских связей, спикер НС, в частности, особо отметил активное сотрудничество и взаимные визиты парламентских групп дружбы. Мирзоян выразил уверенность, что есть все основания для эффективного сотрудничества делегаций двух стран на международных площадках. Посол Джудит Фарнуорт, поздравив Мирзояна с избранием главой парламента, подчеркнула важность прошедших в Армении свободных, справедливых и прозрачных выборов.

Г-жа Фарнуорт отметила, что Соединенное Королевство обладает большим

опытом парламентского правления и может содействовать Армении в

законотворческой деятельности, развитии механизмов контроля и

укреплении демократии. Посол, говоря о программах развития

институциональных возможностей НС РА, выразила готовность к активному сотрудничеству.

Коснувшись парламентской дипломатии, Джудит Фарнуорт подчеркнула важность активизации взаимодействия групп дружбы и упрочения сотрудничества в различных форматах.

Собеседники затронули также возможности двустороннего сотрудничества в рамках более широкой европейской семьи, Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения - Евросоюз.