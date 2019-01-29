Вторник, 29 Января 2019 17:56

АрмИнфо. Делегация Министерства здравоохранения Армении с двухдневным рабочим визитом отправилась в Беларусь.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе встречи с представителями сферы здравоохранения Беларуси основным предметом обсуждения станут вопросы, касающиеся трансплантации, онкологии, сердечнососудистой хирургии, обеспечения здоровья матери и ребенка, а также лекарственной политики, в частности импорт и производство медикаментов.

<Сотрудничество между странами посодействует углублению обмена опытом в сфере здравоохранения, а также реализации взаимовыгодных программ>,

- отмечено в источнике.

Согласно сообщению, в ходе своего визита министр здравоохранения РА Арсен Торосян посетит медучреждения Беларуси, посетит ведущие клиники страны, ознакомится с организацией и методологией лечения ВИЧ / СПИД, рассеянного склероза и онкологических заболеваний.