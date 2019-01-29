Вторник, 29 Января 2019 17:11

АрмИнфо. Сотрудники и клиенты Банка ВТБ (Армения) в результате инцидента в филиале N4 по адресу ул. Баграмяна, 56 не пострадали. Мы оказываем полное содействие правоохранительным органам. В ближайшее время филиал возобновит работу. Об этом говорится в официальном сообщении Банка.

Напомним, что сегодня утром человек, вооруженный топором, ворвался в один из ереванских филиалов ВТБ-банка. Как сообщает Полиция Армении, инцидент произошел в филиале банка по улице Баграмян. Полицейским удалось обезвредить преступника и доставить его в участок. Мотивы его действий пока не известны.