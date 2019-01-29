Вторник, 29 Января 2019 16:41

АрмИнфо. GeoProMining, диверсифицированная международная группа горнодобывающих компаний приняла участие в мероприятиях посвященных Дню Армии , организованных совместно с мэрией города Варденис.

В рамках мероприятий, состоялся праздничный концерт,где приняли участие воспитанники местных музыкальных школ , a также солдаты и офицеры региональных военных подразделений.

Всем ветеранам и семьям погибших в Арцахской освободительной войне была оказана материальная помощь и вручены подарки от Компании GeoProMining.

«Хочу поздравить весь армянский народ, а также солдат и офицеров с этим знаменательным праздником, с Днем формирования ВС РА. В этот знаменательный день вся страна чествует тех, кто в разные времена защищали ее свободу и независимость, кто мужественно и самоотверженно выполняет свой воинский долг, отстаивая национальные интересы страны,способствующие достижению мира и безопастности», - заявил Генеральный Директор GPM Gold Анатолий Гоготин.

GeoProMining, основанная в 2001 году, является международной частной компанией с диверсифицированной ресурсной базой золота и других металлов. Предприятия GeoProMining расположены в России и в Армении. В Армении GeoProMining принадлежат два предприятия – Агаракский медно-молибденовый комбинат (АММК) и компания GPM Gold, разрабатывающая Сотское золотоносное месторождение и управляющая Араратской золотоизвлекательной фабрикой. Социальные инвестиции компании в Республику Армения за последние 10 лет превысили $8,5 млн.