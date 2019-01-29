Вторник, 29 Января 2019 16:08

АрмИнфо.Армения высоко оценивает содействие Европейского Союза в поддержке демократических процессов в стране. Об этом 29 января, принимая делегацию ЕС во главе с европейским комиссаром по европейской политике соседства и расширению Йоханнесом Ханом, заявил президент РА Армен Саркисян.

Согласно сообщению пресс-службы президента РА, в ходе встречи Армен Саркисян выразил уверенность в том, что визит европейских чиновников окажет положительное влияние на дальнейшее расширение сотрудничества. "Думаю, сегодня будет очень полезно больше говорить о будущем, а не о прошлом", - подчеркнул президент."Каждый день, сегодня, завтра - конец прошлого, и если мы не будем усердно работать, чтобы сделать его еще лучше, мы потеряем самое ценное, что есть у человечества - время', - констатировал Армен Саркисян.

В свою очередь, Йоханнес Хан подчеркнул, что в ЕС придают большое значение отношениям между Европейским Союзом и Арменией. Визит делегации в Ереван, продолжил еврокомиссар, направлен на уточнение программ, которые могут быть подержаны ЕС.

Президент Армении предложил уделить особое внимание будущим проектам развития технологий XXI века, подчеркнув важность использование искусственного интеллекта не только в сфере информационных технологий, но и в различных областях. Отметив желание армянской стороны видеть Армению современной и динамичной страной, Армен Саркисян подчеркнул важность реализации проектов на качественном уровне. "И здесь мы рассчитываем на поддержку наших партнеров и тесное сотрудничество с ними", - сказал президент РА.