Вторник, 29 Января 2019 16:07

АрмИнфо.В той форме, в которой было предъявлено обвинение в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна в рамках дела 1 марта 2008 года вызывает большую обеспокоенность. Об этомна пресс-конференции заявил представитель Бюро АРФ <Дашнакцутюн> Армен Рустамян.

По его словам, правосудие не должно быть избирательным, оно не должно создавать впечатление преследования с целью расправы или вендетты. <В первую очередь, правосудие должно найти виновников 10 жертв. А в данном случае выдвигается обвинение, не связанное с жертвами - "свержение конституционного строя", которое еще предстоит доказать, вообще имело место или нет. Есть очевидный факт - 10 жертв первомартовских событий 2008-ого года, и их виновников мы должны найти>,- заявил Рустамян, при этом подчеркнув, что обе стороны первомартовских событий виновны. Он также подчеркнул, что политические мотивы в деле 1 марта очевидны.