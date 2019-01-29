Вторник, 29 Января 2019 15:33

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян не думает, что в дни бархатной революции в Армении имели место попытки вмешательства со стороны России.

Об этом он заявил в интервью телеканалу РБК, отвечая на вопрос о том, что журнал назвал Армению страной 2018 года, и в статье отмечалось, что <путинский ставленник был изгнан, никто не был убит, России не дали повода для вмешательства. Получается, чтобы стать страной года, надо соответствовать этим двум условиям.

<Это вопрос к журналу , не ко мне. Но мне приятно, что Армения- страна года, и не думаю, что какая- либо страна отказалась от этого статуса. Это, конечно приятно. Во время наших первых бесед с Владимиром Путиным я поблагодарил Россию за сбалансированную позицию во время наших внутриполитических процессов. Я думаю, что это факт, что позиция РФ была сбалансированной>,- резюмировал Пашинян.