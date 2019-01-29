Вторник, 29 Января 2019 15:31

АрмИнфо. Процесс урегулирования карабахского конфликта пока что очень далек от других переговоров. К примеру, по Кипру, Приднестровью или даже восточной Украине. Подобное мнение выразил АрмИнфо старший научный сотрудник Фонда Карнеги по вопросам Восточной Европы и кавказского региона, британский эксперт по карабахскому конфликту Томаc де Ваал.

“В отличие от Карабаха, в процессах урегулирования всех этих конфликтов существует серьезный формат с рабочими группами, массой контактов на разных уровнях. Там также имеет место обсуждение самых различных бытовых и возникающих ежедневно вопросов. Помимо этого, крайне важна заинтересованность вовлеченных в эти конфликты обществ в их разрешении”, - подчеркнул он

Урегулированием карабахского конфликта с 1992 года занимается Минская группа ОБСЕ, представленная сопредседателями от России, США и Франции. В настоящее время процесс урегулирования идет на основе выдвинутых сопредседателями МГ ОБСЕ в 2007 году в Мадриде и обновленных в 2009 году "Мадридских принципов", помимо всего прочего предусматривающих размещение в зоне конфликта миротворческого контингента.

В этом свете, британский эксперт видит необходимость в серьезной и достаточно долгой работе сторон и посредников карабахского конфликта с целью построения такого вида переговоров. В свете имеющей место активизацией переговорного процесса, де Ваал выразил надежду на то, что именно этим сейчас и займутся стороны карабахского конфликта. “Главное во всем этом – отсутствие как минимум в последние 5 лет настоящего переговорного процесса по карабахской проблеме, по существу. Сейчас возможность возобновить процесс, наконец, появилась. И это можно оценивать только положительно”, - считает де Ваал.

Вместе с тем, по его оценкам, на фоне призыва Минской группы к подготовке конфликтующих обществ к миру, давосская встреча глав Армении и Азербайджана внушает надежду и выглядит многообещающе. По мнению эксперта, на фоне фактического прекращения переговорного процесса по карабахскому урегулированию в последние годы, последние встречи глав Армении и Азербайджана могут говорить о возможности старта нового этапа переговорного процесса. По его прогнозам, подобные переговоры могут иметь место в рамках Минской группы ОБСЕ, свидетельством чего является призыв посредников к открытому обсуждению путей достижения между конфликтующими сторонами мира.

23 января на полях 49-го Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе состоялась третья по счету неформальная встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Встреча продлилась полтора часа. По итогам встречи с Ильхамом Алиевым Никол Пашинян в прямом эфире в социальной сети Facebook заявил, что больше обсуждал с собеседником историю переговорного процесса. Также в контексте переговорного процесса были обсуждены существующие возможности. По его словам, никаких конкретных деталей на встрече не обсуждалось.

По мнению де Ваала, существенное снижение случаев нарушения сторонами режима прекращения огня, смена власти в Армении и главное число жертв на линии соприкосновения конфликтующих войск в Нагорном Карабахе создают неплохие предпосылки для успешного продолжения переговорного процесса.

Вместе с тем, по прогнозам эксперта, ни Армения, ни Азербайджан закрыть границы с Ираном неспособны. Причем, у обеих конфликтующих стран есть для этого весьма солидные резоны. “В этом свете, я был весьма серьезно удивлен ереванскими заявлениями советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона. Армения – страна имеющая открытые границы лишь с Грузией и Ираном. И закрывать их, надеясь на скорое разрешение карабахского конфликта и открытие границы с Турцией, на мой взгляд, Ереван не станет. Карабахский конфликт по-прежнему трудноразрешим. И открытая граница на юге необходима Армении, как минимум, до его полного урегулирования”, - отметил он.

24-26 октября делегация Госдепартамента США во главе с советником президента по нацбезопасности Джоном Болтоном посетила Армению, Азербайджан и Грузию. Визиту предшествовали переговоры Болтона в Москве. В числе прочих вопросов американский дипломат поднял вопрос армяно-иранских отношений, фактически призвав Ереван присоединиться к политике США, направленной на международную изоляцию Ирана.

По оценкам де Ваала, Южный Кавказ получит возможность реализовать имеющийся большой потенциал лишь после урегулирования на своей территории застарелых конфликтов. И лишь после этого станет реальным, действующим перекрестком Европы, Азии, Ближнего Востока и России.

“Мне кажется, что проживающие на Кавказе люди очень хорошо понимают друг друга, несмотря на все конфликты. На мой взгляд, в этом свете, очень многое для поощрения диалога и сотрудничества в данном регионе все еще может сделать Евросоюз. Однако, заинтересованность в подобных процессах все-таки должна исходить, прежде всего, из самого региона. Причем, в отличие от того же Китая, интерес ЕС к Кавказу скорее носит альтруистический характер. Меж тем как Пекин преследует в регионе сугубо экономические интересы и, судя по всему, строит далеко идущие геополитические планы”, - подытожил де Ваал.