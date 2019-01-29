Вторник, 29 Января 2019 14:57

АрмИнфо. Если нынешняя власть не пойдет по пути уступок в карабахском вопросе, то "Дашнакцутюн" готова к самому тесному сотрудничеству с ней. Об этом на встрече с журналистами 29 января заявил представитель Бюро АРФД Армен Рустамян.

В противном случае, по его словам, АРФД станет самой радикальной оппозицией. <Все помнят заявление Левона Тер-Петросяна: Серго джан, ты будешь жить плохо до тех пор, пока не решится карабахский вопрос. А мы в свою очередь заявляли, что карабахский конфликт это вопрос нашей чести и достоинства. В этом вопросе нельзя позволить уступок>,- напомнил дашнакцакан.

По мнению Рустамяна, освобожденный Арцах должен стать ресурсом для развития, а не грузом, как и армия, которая должна быть локомотивом,

а не только потребителем. <Самое главное, чтобы наша страна стала самодостаточной. Если эти подходы станут государственной программой, правительственной программой, то мы готовы сотрудничать по этим вопросам. Мы не будем некой коалицией, где без нас будут приниматься какие-либо решения. Мы сохраним это как принцип. Мы готовы к взаимодействию со всеми, кто примет наши 7 программных положений>,- объяснил Рустамян.

Он также подчеркнул, что дальнейшая деятельность АРФД абсолютно не связана с итогами выборов. По его словам, Армения сейчас стоит перед важным водоразделом. <Армения должна развиваться. А в вопросах Карабаха и армяно-турецких отношений мы не должны уступать. Мы готовы сотрудничать с теми, кто это примет. А кто не примет, то готовы и к конфронтации>, - подчеркнул Рустамян.

Касаясь внутриполитических процессов, Рустамян заявил, что нельзя допустить смены старой монополии новой. <В плане сотрудничества с властями мы поставили четкие задачи, одна из которых - устранение суперпремьерской системы. Однако, сегодня мы не видим тенденций отказаться от нее. Но у нас все еще теплится надежда. Если власть так и сделает, то мы их полностью поддержим>, - резюмировал дашнакцакан.