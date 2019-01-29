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АрмИнфо. Если нынешняя власть не пойдет по пути уступок в карабахском вопросе, то "Дашнакцутюн" готова к самому тесному сотрудничеству с ней. Об этом на встрече с журналистами 29 января заявил представитель Бюро АРФД Армен Рустамян.
В противном случае, по его словам, АРФД станет самой радикальной оппозицией. <Все помнят заявление Левона Тер-Петросяна: Серго джан, ты будешь жить плохо до тех пор, пока не решится карабахский вопрос. А мы в свою очередь заявляли, что карабахский конфликт это вопрос нашей чести и достоинства. В этом вопросе нельзя позволить уступок>,- напомнил дашнакцакан.
По мнению Рустамяна, освобожденный Арцах должен стать ресурсом для развития, а не грузом, как и армия, которая должна быть локомотивом,
а не только потребителем. <Самое главное, чтобы наша страна стала самодостаточной. Если эти подходы станут государственной программой, правительственной программой, то мы готовы сотрудничать по этим вопросам. Мы не будем некой коалицией, где без нас будут приниматься какие-либо решения. Мы сохраним это как принцип. Мы готовы к взаимодействию со всеми, кто примет наши 7 программных положений>,- объяснил Рустамян.
Он также подчеркнул, что дальнейшая деятельность АРФД абсолютно не связана с итогами выборов. По его словам, Армения сейчас стоит перед важным водоразделом. <Армения должна развиваться. А в вопросах Карабаха и армяно-турецких отношений мы не должны уступать. Мы готовы сотрудничать с теми, кто это примет. А кто не примет, то готовы и к конфронтации>, - подчеркнул Рустамян.
Касаясь внутриполитических процессов, Рустамян заявил, что нельзя допустить смены старой монополии новой. <В плане сотрудничества с властями мы поставили четкие задачи, одна из которых - устранение суперпремьерской системы. Однако, сегодня мы не видим тенденций отказаться от нее. Но у нас все еще теплится надежда. Если власть так и сделает, то мы их полностью поддержим>, - резюмировал дашнакцакан.
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 30-го января
|Никол Пашинян: Ереван подчеркивает важность отношений Армения- ЕАЭС, а также углубление экономических отношений Армения-ЕС
|Армения и Россия обсуждают детали совместного производства новейшего автомата
|Комиссар по правам человека Совета Европы оп убликовала свой доклад по итогам визита в Армению в сентябре 2018 года
|Адвокат: Я придерживаюсь того мнения, что попытка свержения конституционного строя была осуществлена Левоном Тер-Петросяном и его окружением
|Армен Рустамян: Нас беспокоят оптимистичные заявления Азербайджана в связи с карабахским конфликтом
|Эдуард Шармазанов: Арест Роберта Кочаряна является политическим преследованием
|Хан: Еврокомиссия положительно рассматривает вопрос либерализации визового режима с Арменией
|Хан: ЕС высоко ценит встречи представителей Армении и Азербайджана
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|Шармазанов: В результате политики Пашиняна Армения стала изгоем в ОДКБ
|Глава КГД отчитался перед правящей партией за выданные в конце года высокие премиальные
|Никол Пашинян уволил ряд чиновников
|РПА: Пашиняну следовало бы обсудить историю переговорного процесса по Карабаху с Робертом Кочаряном, а не с президентом Азербайджана
|Вопросы армяно-британского сотрудничества обсудили спикер парламента Армении и посол Великобритании в РА
|Делегация Минздрава Армении отправилась с рабочим визитом в Беларусь
|В результате инцидента в филиале ВТБ Армения никто не пострадал
|Компания GeoProMining приняла участие в праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню Армии (video)
|Президент РА: Армения высоко оценивает содействие Европейского Союза в поддержке демократических процессов в стране
|Рустамян: Политические мотивы в деле 1 марта очевидны
|Пашинян не думает, что в дни бархатной революции в Армении имели место попытки вмешательства со стороны России
|Томас де Ваал: Карабахский процесс очень далек от переговоров по Кипру, Приднестровью и даже восточной Украине
|Главой Комиссии по телевидению и радио избран Тигран Акопян
|Человек, вооруженный топором, ворвался в один из ереванских филиалов ВТБ-банка
|<Дашнакцутюн> не против сотрудничества с новыми властями Армении
|Армения на 105-ом месте в Индексе восприятия коррупции
|Взгляд из Баку: Мы надеемся, что политический диалог Азербайджан-Евросоюз положительно скажется на карабахском урегулировании
|Пашинян: Голос Армении стал слышнее в ОДКБ
|Пашинян: Дело 1 марта принципиально важно не для меня самого, но для всей Армении
|Ардшинбанк получил от Ситибанка и Азиатского Банка Развития $35 млн на торговое финансирование
|АНК: В Армении, наконец, сформировано правительство, которое намерено раскрыть события 1 марта 2008 года
|Апелляционный уголовный суд Армении отклонил жалобу Генпрокуратуры об аресте Армена Геворкяна
|Владимир Карапетян назначен пресс-секретарем премьера Армении
|Ереван: Все, что делают власти, делают открыто и прозрачно, и если не было никаких сообщений о каком-либо документе по Карабаху, то его нет
|Сасун Хачатрян: Виталий Баласанян не тот, кто может давать правовую оценку деяний
|Сасун Хачатрян пояснил, почему следственный орган ограничился подпиской о невыезде в отношении Сейрана Оганяна
|Евросоюз ждет от правительства Армении надлежащего расследования смерти Мгера Егиазаряна
|Тоноян: Армия по народному восприятию сама по себе превратилась в своеобразный символ безопасности
|В третьем корпусе правительства Армении произошло возгорание
|Армен Саркисян анонсировал начало инициативы "Защитник Родины" для солдат с инвалидностью
|Никол Пашинян: Мы никому не уступим эту победу
|Пашинян: Полиция в целом выполнила поставленные перед ней задачи
|Новоизбранные члены Бюро АРФД рассказали премьер-министру о приоритетах и дальнейших планах партии
|Глава ВСС не в курсе, что из себя будет представлять переходное правосудие в Армении
|Глава Генштаба ВС РА: Количество смертей в армии снизилось на 16%
|Мовсес Акопян: В первомартовских событиях 2008-ого Армия обороны Арцаха не принимала участия
|ГШ: На передовой сохраняется стабильность, сократилось число снайперских обстрелов
|Виталий Баласанян заверяет: Заключение Военно-политического союза между Арменией и Арцахом не за горами
|Секретарь Совета национальной безопасности Арцаха: армяне не готовы к территориальным уступкам взамен чего-либо
|Мнацаканян о возможности подписания мирного соглашения: При наличии таких планов общество будет осведомлено об этом
|Баласанян: Приказ 0038 должен быть рассекречен
|Секретарь Совета национальной безопасности Арцаха: В политике вопросы устным путем не решаются
|Давид Тоноян: На сегодняшний день у нас нет возможностей для полного перехода на контрактную службу
|«Зимняя столица Армении» переезжает в Ширакскую область: В Ашоцке открылся Центр лыжного спорта
|Посол ЕС в Армении не видит поводов для беспокойства по поводу ратификации CAPE всеми странами ЕС
|Премьер-министр Армении провел совещание с руководством МО и высшим офицерским составом ВС РА
|Джонатан Лакот: никто не забывает об армянских корнях Леграна и каждый гордится его всемирной славой
|АО Арцаха: За минувшую неделю ВС Азербайджана нарушили режим перемирия около 250 раз
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Следственный комитет трем гражданам предъявил обвинения в связи со злоупотреблениями в ГНКО "Национальный центр по борьбе с туберкулезом"
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