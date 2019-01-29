Вторник, 29 Января 2019 14:43

АрмИнфо. Система электронного здравоохранения Армении будет применена и в Казахстане. Об этом говорится в сообщении ЗАО "Национальный оператор электронного здравоохранения" РА.

Согласно источнику, один из основателей ЗАО "Национальный оператор электронного здравоохранения" РА - компания Sylex SARL совместно с мировым технологическим лидером компанией Ericsson Nikola Tesla вовлечены в работу по обеспечению программной платформы электронного здравоохранения Республики Казахстан.

"В сфере электронного здравоохранения компания Sylex SARL и Ericsson Nikola Tesla накопили успешный опыт. Они также совместно работают над созданием платформы в Казахстане. Внедряемая в стране система используется в тех же основных компонентах, что и в Армении. Нам удалось создать довольно гибкую систему, основанную на требованиях времени, и последних технологических развитиях.

Внедренная в Казахстане система использует те же ключевые компоненты, что и система электронного здравоохранения, используемая в Армении. Мы можем создать довольно гибкий, программно-совместимый инструмент, который отвечает всем требованиям времени и новейшим технологическим разработкам, вполне конкурентоспособным в мире. Кстати, при разработке систем также учитываются решения с искусственным интеллектом", - говорит Авет Манукян, директор Sylex SARL.

Подчеркнув важность внедрения электронных систем для дальнейшего развития сектора здравоохранения, Авет Манукян отмечает, что во многих странах эти системы успешно функционируют, и многие другие страны собираются их применить. В частности, Ericsson Nikola Tesla обсуждает возможности ее применения в других постсоветских странах - Узбекистане и Беларуси. Многие государства также проявляют к ней интерес.

Отметим, что швейцарская компания "Sylex SARL", поставщик информационных технологий, является учредителем ЗАО "Национальный оператор электронного здравоохранения" (Армения) совместно с компанией "Maysis Secure". "Sylex SARL" специализируется на разработке программных решений для здравоохранения и страхования. В этих областях компания имеет значительный международный опыт.