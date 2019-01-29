Вторник, 29 Января 2019 14:37

АрмИнфо. Армения с 35 баллами заняла 105-ое место в Индексе восприятия коррупции 2018 года. Об этом заявил на встрече с журналистами 29 января руководитель программ Антикоррупционного центра Варужан Октанян.

Наилучшие позиции в вопросе восприятия коррупции традиционно заняли Дания и Новая Зеландия, набрали соответственно 88 и 87 баллов. Это самые чистые, согласно индексу, страны. В ряду 180 стран недалеко от Армении расположились Алжир, Бразилия, Египет, Сальвадор, Перу, Тимор-Лест и Зимбабве. Коррумпированность государств измеряется по 100-балловой системе. Страны, которые менее коррумпированы, находятся ближе к 100 баллам.

Среди 19 стран региона Армения занимает 10-ое место. Из бывших государств СССР она уступает Грузии и Белоруссии (соответственно 58 и 44 баллов). Армения продолжает уступать и Турции (41 балл).