Вторник, 29 Января 2019 14:35

АрмИнфо.Мы надеемся, что политический диалог между Азербайджаном и Евросоюзом положительно скажется на урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Подобное мнение выразил АрмИнфо Руководитель Клуба политологов "Южный Кавказ" (Баку) Ильгар Велизаде.

"В преддверие подписания Соглашения о всеобъемлющем партнерстве Азербайджана с Европейским союзом перед Баку и Брюсселем стоит задача активизации диалога по всем направлениям. И карабахский конфликт здесь не исключение. Особенно учитывая его значение и важность для Азербайджана", - подчеркнул политолог.

Азербайджан готовится к подписанию в 2019 году Соглашения о всеобъемлющем партнерстве с Европейским союзом. Переговоры стартовали в феврале 2017 года. 11 июля 2018 года в Брюсселе состоялось парафирование документа о приоритетах партнёрства между Азербайджаном и ЕС. Окончательно документ был оформлен 15 октября в Люксембурге. Однако, если до мая 2019 года переговоры не будут завершены, в этом году договор подписан не будет, поскольку в 2020 состоятся выборы в Европарламент после чего начнется процесс формирования нового состава Еврокомиссии.

По оценкам Велизаде, ЕС сегодня - один из основных экономических и политических партнеров Баку в свою очередь являющегося важнейшим партнером Брюсселя в Каспийском и Кавказском регионах. Особенно учитывая, что Азербайджан уже имеет соглашение о стратегическом партнерстве с третью стран ЕС. В этом свете, по его словам, в Баку надеются, что развитие диалога в сфере экономики придаст динамику и политическому сотрудничеству с Евросоюзом.

При этом, азербайджанский политолог считает, что ЕС продолжает пытаться навязать Азербайджану собственное мнение даже предлагая равноправный диалог. В то же время, по его оценкам, Брюссель демонстрирует в отношении Армении совершенно иной, привилегированный подход. По оценкам Велизаде, смена власти в Армении отнюдь не дает Еревану политическую индульгенцию

"На мой взгляд, подобное выборочное отношение наносит удар, прежде всего по престижу самого Брюсселя. И пока у Евросоюза еще есть существенный авторитет, Брюсселю следует подумать о причинах и последствиях подобных различий в отношениях со странами-партнерами",

- подытожил азербайджанский политолог.

В свою очередь другой азербайджанский эксперт, руководитель <Общественного объединения гуманитарных исследований> (Баку) Аваз Гасанов, убежден, что договор с ЕС будет подписан уже в этом году. И это вне зависимости от позиции ЕС в карабахском конфликте или в отношении Армении. По мнению Гасанова, соглашение с ЕС нужно Азербайджану, прежде всего, для нивелирования российского влияния на Баку.