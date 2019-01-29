Вторник, 29 Января 2019 14:35

АрмИнфо. Я могу точно сказать, что голос Армении стал слышнее в ОДКБ, заверил в интервью РБК премьер-министр РА Никол Пашинян.

<Для ОДКБ важно обсуждение вопросов, мы обсуждаем суть структуры, что она представляет из себя, какие обязательства у стран-членов в организации, друг перед другом>, - отметил премьер, подчеркнув, что идет очень конструктивный процесс.

Говоря об отношениях с президентом Беларуси Александром Лукашенко, Пашинян заверил, что между ними не было конфликта: <Я не назвал бы это конфликтом. Это было важное обсуждение вопросов>.