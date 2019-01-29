Вторник, 29 Января 2019 14:34

АрмИнфо. Если речь идет о человеческих жизнях, то тут не надо ставить какие-то ограничения, заявил в интервью РБК премьер-министр Армении Никол Пашинян в ответ на вопрос о том, правильно ли инициировать уголовное дело в отношении второго президента РА Роберта Кочаряна через 10 лет после первомартовских событий 2008 года.

<Я не провожу параллели между делами, но, во многих странах, если не ошибаюсь, даже в России, расследуются уголовные дела, связанные с Великой Отечественной войной. Если речь идет о человеческих жизнях, то тут не надо ставить какие-то ограничения. Если дело открыто и продолжается, это означает, что, согласно Уголовному Кодексу РА, срок давности не истек>,- заверил премьер. Он подчеркнул, что дело 1 марта принципиально важно не для него самого, но для всей Армении. <Когда погибают 10 граждан страны, это не может просто так остаться, надо разобраться в произошедшем>,- резюмировал Пашинян