Понедельник, 28 Января 2019 20:02

АрмИнфо. Глава Высшего судебного совета Гагик Арутюнян не в курсе, что из себя будет представлять переходное правосудие в Армении. Об этом он признался в беседе с журналистами.

«Я сейчас не знаю, что это будет. Я изучил весь мировой опыт, знаю о его разных проявлениях, но вот что у нас предусмотрено, что планируется или кто над этим работает – не знаю», - сказал Арутюнян. По его словам, ВСС разработал концепцию серьезных, фундаментальных реформ всей системы юстиции. «Исходя из этого, разрабатываем направления стратегического развития. Насколько это совпадет с иными возможными разработками, также затрудняюсь сказать», - подчеркнул глава ВСС.