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АрмИнфо. Глава Высшего судебного совета Гагик Арутюнян не в курсе, что из себя будет представлять переходное правосудие в Армении. Об этом он признался в беседе с журналистами.
«Я сейчас не знаю, что это будет. Я изучил весь мировой опыт, знаю о его разных проявлениях, но вот что у нас предусмотрено, что планируется или кто над этим работает – не знаю», - сказал Арутюнян. По его словам, ВСС разработал концепцию серьезных, фундаментальных реформ всей системы юстиции. «Исходя из этого, разрабатываем направления стратегического развития. Насколько это совпадет с иными возможными разработками, также затрудняюсь сказать», - подчеркнул глава ВСС.
|Глава ВСС не в курсе, что из себя будет представлять переходное правосудие в Армении
|Глава Генштаба ВС РА: Количество смертей в армии снизилось на 16%
|Мовсес Акопян: В первомартовских событиях 2008-ого Армия обороны Арцаха не принимала участия
|ГШ: На передовой сохраняется стабильность, сократилось число снайперских обстрелов
|Виталий Баласанян заверяет: Заключение Военно-политического союза между Арменией и Арцахом не за горами
|Секретарь Совета национальной безопасности Арцаха: армяне не готовы к территориальным уступкам взамен чего-либо
|Мнацаканян о возможности подписания мирного соглашения: При наличии таких планов общество будет осведомлено об этом
|Виталий Баласанян: Прежде чем высказывать обвинения, дело, связанное с событиями 1 марта 2008 года, должно быть очень серьезно изучено
|Секретарь Совета национальной безопасности Арцаха: В политике вопросы устным путем не решаются
|Давид Тоноян: На сегодняшний день у нас нет возможностей для полного перехода на контрактную службу
|«Зимняя столица Армении» переезжает в Ширакскую область: В Ашоцке открылся Центр лыжного спорта
|Посол ЕС в Армении не видит поводов для беспокойства по поводу ратификации CAPE всеми странами ЕС
|Премьер-министр Армении провел совещание с руководством МО и высшим офицерским составом ВС РА
|Джонатан Лакот: никто не забывает об армянских корнях Леграна и каждый гордится его всемирной славой
|АО Арцаха: За минувшую неделю ВС Азербайджана нарушили режим перемирия около 250 раз
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Следственный комитет трем гражданам предъявил обвинения в связи со злоупотреблениями в ГНКО "Национальный центр по борьбе с туберкулезом"
|Давид Гюрджинян избран председателем совета Армянского государственного педагогического университета им. Хачатура Абовяна
|В Ереване построят объездные дороги для разгрузки города
|Умер великий французский композитор с армянскими корнями Мишель Легран
|Директор Молодежного фонда Армении будет арестован
|Полиция Армении рапортует о 35-ти раскрытых преступлениях только за сутки
|Из-за отличий правовых систем граждане Армении недостаточно защищены на территории РФ
|Эдуард Абрамян: Лишившись присутствия в Армении, Россия окончательно утеряет возможность доминирования на Кавказе
|Глава Следственного комитета РА Айк Григорян принял делегацию посольства США в Армении
|Ожидается реализация армяно-итальянских программ в области науки
|Кассационный суд отказался принять в производство иск о пересмотре вердикта суда общей юрисдикции о правомерности ареста Хачатурова
|Посол Армении в Туркменистане и глава Меджлиса обсудили перспективы углубления и развития межпарламентского сотрудничества
|Раскрыта коррупционная схема отмывания денег в Молодежном фонде Армении
|1 февраля в Берлине состоится встреча Пашинян-Меркель
|По просьбе армянской стороны в Москве состоялась встреча Пашинян-Медведев
|Пашинян: Пока переговоров по расширению ЕАЭС нет
|Всеармянская федерация кинопроизводителей рапортует о нарушениях в области отечественного кинематографа и выступает за создание Госкино
|ССС: За Майрапетяна заплатили 30 млн драмов
|Генпрокуратура выявила крупные финансовые нарушения при ремонтных работах аэропорта Степанавана
|Ардшинбанк модернизировал очередной региональный филиал "Чаренцаван"
|Полиция Армении опровергает информацию СМИ об отставке Осипяна
|Роберт Кочарян: Цена за грубейшие ошибки в экономике, а также внешней и внутренней политике новых властей Армении будет чрезвычайно высока
|Пашинян: Любое решение должно быть приемлемо для народа Венесуэлы
|Эксперт: Россия и Турция смогли прийти к консенсусу по сирийскому вопросу
|Пашинян отказался рассекретить весь разговор с Алиевым из соображений этики
|ПАСЕ представила доклад по последним политическим процессам в Армении
|Пашинян о членстве в ЕАЭС: Не думаю, что резкие повороты полезны в дипломатии
|К 100-летию белорусской дипломатической службы
|Рубен Сафрастян: Власти Азербайджана готовят народ не к миру, а к войне
|Банк ВТБ (Армения) признан лучшим партнёром за 10-летие
|Армения остается в топ десятке стран по количеству дел, рассматриваемых в Европейском суде по правам человека
|Армения в экспериментальном порядке закупила небольшую партию автоматов «Калашников» новейшего образца
|Партия "Еркир цирани" требует рассекретить переговорный процесс по карабахскому урегулированию
|Свитальски: Выделенные со стороны ЕС средства на реализацию программы по снижению рисков от стихийных бедствий были эффективно реализованы
|В Армению прибывает еврокомиссар по европейской политике соседства и расширения
|"Дашнакцутюн": Подписание соглашения о военно- политическом союзе между Арменией и Арцахом в сжатые сроки является экстренной необходимостью
|Никол Пашинян прибыл в Москву
|Аналитик: Давосская встреча - свидетельство намерения США и ЕС вернуть карабахские переговоры в русло МГ ОБСЕ
|Специальная следственная служба Армении разрешила Самвелу Майрапетяну выехать из страны
|Томас де Ваал: Карабахский процесс очень далек от переговоров по Кипру, Приднестровью и даже восточной Украине
|Парламент Армении, последовав примеру аппарата правительства, намерен сократить свой автопарк
|МЧС: Ларс открыт для всех видов транспортных средств
|АРФ "Дашнакцутюн" избрала новое Бюро
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 25-го января
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