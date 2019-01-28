Понедельник, 28 Января 2019 20:01

АрмИнфо.Количество смертей в армии в 2018-ом году снизилось на 16%. Об этом в беседе с журналистами в резиденции президента Армении 28 января заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Артак Давтян.

По его словам, в результате инцидентов в минувшем году были зарегистрированы 63 смертельных случая. «А число жертв, связанных непосредственно с несением боевой службы, снизилось более чем на 56%. Из 63 случаев смертей 20 не связаны со службой: болезни, аварии, в особенности среди контрактников, которые находились в отпуске», - отметил Давтян.