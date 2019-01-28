Понедельник, 28 Января 2019 20:00

АрмИнфо.В первомартовских событиях 2008-ого Армия обороны Арцаха не принимала участия. Об этом в беседе с журналистами заявил 28 января главный военный инспектор Армении Мовсес Акопян.

Напомнив, что в те годы он занимал должность министра обороны Нагорного Карабаха, Акопян заметил, что знал приказе под номером 0038. На вопрос о том, какой была его реакция, Акопян ответил, что реакция была соответствующей положению военного. При этом Мовсес Акопян напомнил, что в армии приказы не обсуждаются.