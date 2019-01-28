Понедельник, 28 Января 2019 14:17

АрмИнфо. Секретарь Совета национальной безопасности Арцахской Республики Виталий Баласанян считает необходимым заключение Военно-политического союза между Арменией и Арцахом. Об этом Баласанян заявил журналистам 28-го января.

По его словам, это является необходимым условием для переговорного процесса. “Мы в свое время это предложили нынешним властям и эта работа сегодня в процессе. Уверен, что за короткий промежуток времени мы придем к этому. Есть положительный отзыв по нему, ведутся работы вокруг документа”, - заявил он

На вопрос как это будет воспринято международным сообществом, Баласанян ответил, что уверен в положительной реакции. “В настоящее время, если где-либо Республика Армения должна будет нести ответственность, могут сказать – мы такого не делали. Должен быть документ, чтобы Армения и Арцах на международном правовом поле могли осуществлять соответствующие действия, меры, военное сотрудничество, также между правоохранительными органами, прокуратурой, СНБ, Полицией. Все это должно быть отрегулировано документами”, - пояснил он.

Напомним, что в конце января с.г. АРФ "Дашнакцутюн" на 33-м Общем собрании призвала срочно заключить военно-политический союз между Арменией и Арцахом.

"Статус независимости и территориальная целостность, закрепленные в Декларации независимости и Конституции Республики Арцах, нерушимы. АРФД выражает безоговорочную поддержку властям Нагорного Карабаха в вопросах социально-экономического развития, безопасности и территориальной целостности страны и выражает свою готовность продолжать взятые на себя обязательства", - говорится в сообщении. Принимая во внимание активизацию переговоров вокруг Арцаха в последние месяцы, обеспокоенность, связанную с заявлениями и шагами, сделанными сторонами конфликта и посредниками, 33-е Общее собрание констатировало, что переговоры должны проходить при полном участии властей Республики Арцах, а власти Армении обязаны продолжать выступать на международных платформах с обязательством по части независимости и гаранта безопасности Карабаха.