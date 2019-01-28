Понедельник, 28 Января 2019 13:55

АрмИнфо. Республика Арцах и все армянство не готовы к территориальным уступкам взамен чего-либо. Такое мнение высказал 28-го января журналистам секретарь Совета национальной безопасности Нагорно-Карабахской Республики Виталий Баласанян.



По его словам, армянская сторона, в свое время, в частности в конце 1980-х гг. пошла на уступки. “Армения сделала эти уступки, когда были в объединенной Армении. Когда Азербайджан находился в тяжелом положении, в ООН принимали резолюцию, мы воздерживались от атакующих действий. А азербайджанская сторона перераспределила свои войска в течение двух месяцев, перешла в наступление. Мы 4 раза уже уступали, 12-го мая 1994 года уступали. Нам нечего скрывать”, - отметил он.



“Те, кто занимал или сегодня занимает государственные должности, и говорят, что в 1993-1994 гг. мы были очень слабы, то, извините, стыд и позор им. Мы в начальном этапе были слабы, но, когда сухопутная связь с Арменией открылась, в регионе мы были самыми сильными», - подчеркнул Баласанян.



Напомним, что 12 мая 1994 года было подписано трёхстороннее соглашение о прекращении огня - Соглашение о прекращении огня, между Арменией и Нагорно-Карабахской Республикой с одной стороны и Азербайджаном с другой, через несколько дней после подписания Бишкекского протокола. Соглашение было подписано 9 мая 1994 года Мамедрафи Мамедовым (со стороны Азербайджана), 10 мая 1994 года Сержем Саргсяном (со стороны Армении), 11 мая 1994 года Самвелом Бабаяном (со стороны Нагорно-Карабахской Республики). Основным положением договора являлось обеспечение полного прекращения огня и военных действий с 00 часов 01 минуты 12 мая 1994 года.