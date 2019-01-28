Понедельник, 28 Января 2019 13:53

АрмИнфо. Вопрос статуса и безопасности остается для Армении приоритетным, вокруг этих принципов идут переговоры. Об этом заявил журналистам 28-го января министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян коснувшись итогов ранней встречи с азербайджанским коллегой.

По словам министра, армянская сторона обращает особое внимание на все те обстоятельства, которые касаются формирования среды, способствующей миру. В частности, это касается формирования атмосферы доверия. “Мы никак не отклонялись от своих заявлений.

Уверен, что неоднократно слышали и какого-либо отклонения в позиции не было, когда мы подчеркивали те принципы, которые касаются исключительно мирного решения конфликта, исключительно в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Самое важное – для Армении вопросы статуса и безопасности остаются приоритетом. Вокруг этого ведутся переговоры", - сказал Мнацаканян.

Он отметил, что для него странно, когда заявления о подготовке обществ к миру у некоторых кругов вызывают пораженческие настроения. “У нас никогда не было пораженческих настроений и не будет”, заверил он.

Коснувшись привлечения Карабаха в переговорный процесс, глава МИД Армении отметил, что это последовательная работа. “Это конкретный практический вопрос. Если что-то сразу не получается, это не означает, что мы забыли", - отметил Мнацаканян.

Глава армянского внешнеполитического ведомства убежден, что альтернативы миру нет. "Альтернатива миру — катастрофа. Мы будем бороться за мир, но это не означает, что мы идем на уступки", — добавил он.

Говоря о возможности подписания некоего документа, мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, Мнацаканян отметил, что армянская сторона действует довольно транспарентно. В то же время глава МИД указал на то, что переговоры требуют определенной конфиденциальности, что логично, суть переговоров такова. “Не мы придумали этот механизм. И если не было заявлено о наличии какого-либо документа, значит его нет. При наличии таких планов общество будет осведомлено об этом”, - отметил он.

Мнацаканян положительно оценил тот факт, что лидеры Армении и Азербайджана, находясь на одной площадке, проводят неформальные встречи, поскольку это помогает им лучше понять друг друга. Вместе с тем, Зограб Мнацаканян не согласен с тем мнением, что переговорный процесс находится в тупике. Как указал министр, Армения не отказывается от договоренностей, достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге по Карабаху. Более того, как указал он, к ним добавились договорённости, достигнутые по итогам встреч глав Армении и Азербайджана в Душанбе. “Данные договоренности были направлены на снижение рисков. Не один из них не был исключён из повестки. Мы смогли запустить механизм, который способствовал снижению рисков", - заключил он.