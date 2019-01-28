Понедельник, 28 Января 2019 13:52

АрмИнфо.Прежде чем высказывать какие-либо обвинения, дело связанное с событиями 1 марта 2008 года должно быть очень серьезно изучено. Об этом 28 января в беседе с журналистамив военном пантеоне «Ераблур» заявил секретарь Совета национальной безопасности Арцаха Виталий Баласанян.

Он отметил, что в последнее время активно муссируются разговоры о том, что данное дело раскрыто, сам Баласанян, подчеркнул, что не знает, раскрыто оно или нет.

Баласанян также затронул заявления экс-министра обороны Сейраняна Оганяна, который утверждал, что в рамках дела, связанного с событиями 1 марта 2008 года по армии был нанесен удар. Баласанян отметил, что лицо, занимающее государственную должность, не имеет права обвинять кого бы то ни было на основании каких-то слухов, тем более государственную структуру. «Так нельзя, ведь данный институт на сегодняшний день защищает госграницу», - подчеркнул секретарь Совета национальной безопасности Арцаха.

Что же касается того, что Сейран Оганян частично опубликовал приказ 0038, Баласанян отметил, что если данный приказ засекречен, то его нужно рассекретить с тем, чтобы он был представлен общественности. «Это позволит избежать всех неясностей», - заключил секретарь Совета национальной безопасности Арцаха.