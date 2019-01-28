Понедельник, 28 Января 2019 13:50

АрмИнфо.Когда мы говорим о переговорах, то должны учитывать, что они должны проводиться вокруг официального документа. Об этом этом 28 января в беседе с журналистамив военном пантеоне «Ераблур» заявил секретарь Совета национальной безопасности Арцаха Виталий Баласанян коснувшись того факта, что председатели Минской группы ОБСЕ призывают народы готовиться к миру, и в Армении на общественных площадках проходят обсуждения в связи с Азербайджаном, и с ситуацией, связанной с миром.

Он выразил уверенность в том, что на данный момент переговоры ведутся устно, и все те, кто сегодня заявляет о том, что нужно готовить народы к миру, призывают к тому, чтобы соотвествующие институты и главы соотвествующих стран заключили мирный договор. «Если у нас нет мирного договора, а также у нас нет документа, который признавало бы международное сообщество, то что подрзумевается под призывом, о необходимости готовить народы к миру? Я хочу задать вопрос, люди, вы готовитесь к миру? Мы же не являемся воинственным народом, мы всегда были готовы к миру, и не разжигали войны. Армения и Арцах вынужденно были вовлечены в войну, оказавшись в окружении. Мы приняли навязанную нам войну. В 1998 году, когда началось национальное движение, мы руководствовались соотвествующей статьей Конституции СССР о праве народов на самоопределение. С 1921-23 гг нас силой включили в состав Азербайджана и мы лишились нашего статуса, вместо него, в итоге, мы получили войну», - подчеркнул Баласанян.

По его словам, письменный документ нужен для того, чтобы жители Армении, Арцаха и Азербайджана, а также проживающие в России армяне и азербайджанцы знали, о чем идет речь. «Естественно, здесь никто не хочет войны, но для того, чтобы подготовиться к миру, нам нужен документ. Данный мирный документ должен быть заключен под эгидой Минской группы ОБСЕ», - подчеркнул секретарь Совета национальной безопасности Арцаха.

На вопрос о том, в чем тогда заключается призыв и логика сопредседателей МГ ОБСЕ, Баласанян ответил: «Я не исключаю, что это шаги, направленные на то, чтобы впоследствии у нас появился этот документ».

Баласанян также выразил уверенность в том, что устные переговры могут привести к самым ужасным последствиям. «В политике вопросы устно не решаются», - заключил секретарь Совета национальной безопасности НКР.