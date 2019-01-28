Понедельник, 28 Января 2019 12:49

АрмИнфо.Безусловно, наши вооруженные силы многочисленные, однако, в тоже время, имея также соответсвующие вызовы, мы вынуждены держать многочисленную армию. Об этом 28 января в беседе с журналистами в военном пантеоне «Ераблур» 28 заявил министр обороны Армении Давид Тоноян.

Министр подчеркнул, что в Армении должна быть армия несоразмерная по всем международным стандартам с населением страны. «Мы сделем все возможное, чтобы совершенствовать систему срочной обязательной, а также контрактной службы. Другого варианта не существует, и сегодня, у нас нет возможностей для полного перехода на контракнтуную службу», - подчеркнул Тоноян.

Тоноян также коснулся заявлений, бывшего министра обороны Сейрана Оганяна, что публикации связанные с делом 1 марта 2008 года, в первую очередь наносят удар по армии. «Естественно, это влияет на насатроения сотрудиков ВС. Но как я отмечал, мы все преодолеваем и делаем больше, чем когда-либо», - заключил министр.