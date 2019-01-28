Понедельник, 28 Января 2019 10:37

АрмИнфо. Смартфоны и ноутбуки собирают в Алматы на территории специальной экономической зоны ПИТ«Алатау». Сейчас предприятие готовится к выпуску первой партии устройств с логотипом Eagle. Выдержит ли отечественный продукт конкуренцию и сколько средств понадобилось для старта, основатель компании «Бай болат» Садат Кулекен рассказал корреспонденту центра деловой информации Kapital.kz.

Уроженец китайского города Санжы несколько лет назад решил переехать на историческую родину. Продав бизнес и имущество в Китае, Садат Кулекен закупил оборудование и комплектующие для сборки первых казахстанских смартфонов.

«Я жил в Шанхае и Гуанчжоу, как раз в период технологического бума, когда ударными темпами развивалось компьютерное производство. Первый визит в Казахстан состоялся в 2003 году, я объездил полстраны и почувствовал экономическую разницу. Через год после поездки я твердо решил переехать в Алматы. Помню, как тогда у меня спросили: «А что там, в Казахстане, что ты туда рвешься? Что вы производите? У вас даже своих телефонов нет». И тогда меня осенило. Несколько лет я набирался опыта в этой сфере. На реализацию этого проекта у меня ушло 5 лет.

К сборке смартфонов и ноутбуков мы приступили в марте 2018 года. Сначала арендовали помещение, цех и склад. Затем обратились в акимат и нам выделили территорию в СЭЗ ПИТ «Алатау». Также мы вышли на Фонд "Даму", чтобы взять кредит по низким ставкам для расширения ассортимента», - рассказал Садат Кулекен.

Сейчас компания собирает 3 вида мобильных устройств и 2 вида Eaglebook. Для начала предприятие намерено произвести до 8 тыс. гаджетов и протестировать рынок при потенциальной производственной мощности в 120 тыс. телефонов в год и 1000 ноутбуков в месяц.

Телефон казахстанской сборки поддерживает связь четвертого и пятого поколения, работает на базе Android 8.0 и 8.1, имеет 4- или 8-ядерный процессор, фронтальную камеру 8M, заднюю камеру 13M+5M Full HD и датчик отпечатка пальца на задней панели. Операционная система ноутбуков - Windows 10, видеокарты Intel Core I5 и Core I3, объем жесткого диска 128 Гб и 256 Гб.

На полках фирменного магазина выставлены три модели Eagle-фонов. Цена самого доступного отечественного смартфона не превышает 50 тыс. тенге, но, по словам Садата Кулекена, не уступает техническим характеристикам продуктам Huawei в ценовом сегменте от 70 до 100 тыс. А самый бюджетный вариант ноутбука made in KZ обойдется покупателю в 150 тыс. тенге.

«Мы хотим собирать до 11 моделей смартфонов для широких слоев населения. Цены стараемся делать ниже, чем у других производителей, чтобы успешно конкурировать. У нас прямая связь с заводами-поставщиками, и мы находимся в СЭЗ, что позволяет сокращать себестоимость продукции.

Чтобы войти в этот бизнес, нужно знать поставщиков, разбираться в рынке электронных технологий. Этот вид деятельности требует больших вложений. Возможно, поэтому немногие решают им заняться. Для стартового капитала мне понадобилось $3 млн. Компанию я основал за счет собственных средств, без инвесторов и партнеров. Но нам нужны дополнительные вложения для масштабирования. Мы хотим открыть свои магазины и сервисные мастерские в Астане и Шымкенте.

Мы рады конкуренции, если будут открываться подобные предприятия в Казахстане, и мы готовы делиться опытом, помогать. Вместе мы быстрее поднимем эту индустрию и выйдем на экспорт. Я не знаю, сколько времени уйдет на то, чтобы развить эту отрасль в Казахстане. Может, еще лет пять.

Возможно, мы зайдем на рынок соседних стран – Кыргызстана и Узбекистана. Насколько мне известно, сборкой своих смартфонов в этих странах на сегодняшний день никто не занимается», - считает Садат Кулекен.

Тем временем в России зарегистрировано более десятка производителей смартфонов, в том числе Highscreen, YotaPhone, Senseit и BQ-Mobile (смартфоны испанской сборки). Последние, по данным российских СМИ, заняли 2,8% рынка в конце 2018 года. Некоторые компании были основаны еще в начале 2000-х годов, сборочные цеха многих из них находятся в Китае.

В свою очередь казахстанский производитель делает оптимистичные прогнозы. Первый брендовый магазин, не успев открыться, уже привлекает к себе внимание посетителей, желающих поддержать отечественный продукт. В продажу устройства с логотипом Eagle поступят весной этого года.