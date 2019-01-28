Понедельник, 28 Января 2019 10:27

АрмИнфо. Самыми востребованными профессиональными областями для работодателей Казахстана в 2018 году были: продажи, бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия, административный персонал, информационные технологии, интернет, телеком, маркетинг, реклама и PR, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на онлайн-ресурс HeadHunter.kz.

В области продаж наиболее востребованными являются кандидаты с опытом работы от 1 года до 3 лет, также предоставляется возможность трудоустройства кандидатам, не имеющим опыта работы в сфере продаж. Менеджер по работе с клиентами, прямые продажи, розничная торговля, торговые сети, продавец в магазине – наиболее востребованные специализации в данной сфере. Максимальная заработная здесь составляет 638 тыс. тенге.

В области административного персонала наиболее востребованными являются управляющие офисом, секретари, делопроизводители и персональные ассистенты. Требования к данным соискателям: опыт работы от года до трех лет, полная занятость и полный рабочий день. Средняя зарплата в области колеблется в районе до 450 тыс. тенге.

В сфере бухгалтерских услуг работодатели выдвигают требования к опыту работы от 1 года до 6 лет, на полную занятость и полный рабочий день. Лидирующими специализациями в данной области являются бухгалтер, первичная документация, учет счетов и платежей. Максимальный размер заработной платы составил 495 тыс. тенге.

В области информационных технологий и телекоммуникаций активно требуются программисты-разработчики, инженеры, системные администраторы на полную занятость с опытом работы от года до трех лет. Максимальная заработная плата в размере 760 тыс. тенге.

В области маркетинга, рекламы и PR популярны специализации – менеджеры по работе с клиентами, PR, маркетинговые коммуникации, интернет-маркетинг, продвижение, социальные мероприятия. Опыт работы также важен и составляет от года до трех лет. 557 348 тенге - наибольший размер заработной платы, указанный в вакансиях 2018 года.

Самой высокооплачиваемой профессиональной областью 2018 года является «высший менеджмент». Должности из этой профессиональной области предполагают большой круг обязанностей, высокий уровень ответственности и ненормированный график работ. Размер заработной платы для таких вакансий оценивается высоко. Максимальная заработная плата в данной области составила 1 млн 500 тыс. тенге.

На втором месте по размеру заработной платы с максимальным окладом в 825 тыс. тенге расположились такие профессиональные области, как «государственная, некоммерческие организации», «добыча сырья», «консультирование», «спортивные клубы, фитнес, салоны красоты», «страхование».

Третье место разделили между собой профессиональные области «информационные технологии, интернет, телеком», «медицина, фармацевтика», «строительство, недвижимость» с максимальным размером заработной платы в 760 тыс. тенге.