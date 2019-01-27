Воскресенье, 27 Января 2019 19:17

АрмИнфо. Теперь любители активного зимнего отдыха получат альтернативу главному горнолыжному курорту в Армении - Цахкадзору. В общине Ашоцк Ширакской области 26 января состоялось открытие Центра лыжного спорта, что удалось реализовать в том числе и при содействии ЕС, который направил на реализацию проекта 60 тыс. евро.

Ашоцк, по словам заместителя министра спорта и по делам молодежи Геворга Лорецяна, имеет все предпосылки для того, чтобы стать международным центром лыжного спорта в регионе. Семь месяцев в году территория общины покрыта снегом, что является одним из основных условий развития зимних видов спорта. Он также отметил, что на повестке стоят вопросы, касающиеся открытия на территории Центра филиала Гюмрийской детско-юношеской школы по зимнему спорту.

Лыжный спорт, по словам главы Федерации (ASF –ArmenianSkiFederation) Артура Арутюняна, в Армении начал развиваться с 1950-х годов. В 1969 году в курортном поселке Цахкадзор построили первую канатную дорогу, которая стала визитной карточкой города, поспособствовав тому, что курорт стал основным центром активного отдыха для любителей зимнего спорта. Возвращаясь к истории Арутюнян подчеркнул, что ранее действовала специализированная школа в Ашоцке, которая была закрыта по непонятным причинам. Тем не менее, глава Федерации выразил надежду, что Центр положит старт развитию лыжного спорта Армении, не исключая при этом создания на его территории соответствующей Академии. «Надеюсь, что открытие Центра поспособствует популяризации зимнего горного спорта и в других северных областях страны», - сказал Арутюнян.

С приветствующим словом выступил и Посол ЕС в Армении Петр Свитальский. «Рады стать частью возможно небольшого, но очень важного проекта», - сказал он. В первую очередь, глава европейской миссии отметил, что одной из основных целей реализации проекта является намерение ЕС простимулировать здоровый образ жизни у армянских семей. Во-вторых, открытие Центра является лишь частью программы развития северных общин Армении, которая реализовывается совместно с Министерством территориального управления и развития.

«Большую половину года Ашоцк покрыт снегом. Но мы считаем , что снег можно превратить в выгодный актив. Таким образом превратить Ашоцк в зимнюю столицу Армении, и дать новую жизнь этому региону. Мы хотели показать, что посредством небольших вложений возможно внести значимые положительные изменения. Ведь большое путешествие всегда начинается с маленького шага», - подчеркнул Посол. Он отметил, что курорт в Ашоцке в сравнении с высокогорными лыжными курортами Армении будет доступен для более широких слоев населения. В перспективе, по словам Свитальского, на территории Центра будет действовать лыжная трасса длиной в 50 км.

При этом Посол напомнил, что в других общинах северных областей Армении планируется запуск других программ, касающихся туризма под открытым небом. В этой связи он сообщил о состоявшейся накануне встрече в Гюмри, в ходе которой были представлены предложения на этот счет. Лучшие проекты, по словам Свитальского, будут осуществлены при поддержке ЕС, который в общей сложности готов вложить порядка 10 млн. евро.

«ЕС достаточно давно начал прикладывать усилия для развития общин в Армении. Потому что мы уверены , что одной из структурных проблем страны остается большая разница между «богатым» Ереваном и «бедными» областями», - сказал Посол, напомнив, что 2 года вместе с ВачеТеретеряном (замминистра теруправления и развития РА) был подготовлен ряд подобных инициатив для областей, которые положили старт более широкой вовлеченности ЕС в процесс развития областей Армении. «ОткрытиеЦентра лыжного спорта является продолжением этой работы, в ходе которой мы намерены обеспечить сбалансированное развитие всех областей Армении наравне со столицей», - резюмировал он.

Отметим, что программа по открытию Центра лыжного спорта была реализована Союзом финасистов общин, Союзом общин Армении и Ассоциацией агентств местной демокартии при финансовой поддержке ЕС.-