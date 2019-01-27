Воскресенье, 27 Января 2019 19:04

АрмИнфо. Ратификация соглашения о всеобъемлющем и расширенном сотрудничестве Армении и ЕС (САРЕ) проходит в нормальном русле. Об этом заявил Посол ЕС в РА Петр Свитальский в рамках пресс-тура в общину Ашоцк. «Уверяю вас, поводов для беспокойства нет», - подчеркнул он.

Отметив, что на данный момент 10 стран уже ратифицировали соглашение, Посол пояснил, что процесс ратификации соглашений с ЕС, как правило, длится 2 - 3 года. При этом Свитальский подчеркнул, что на данный момент следует сосредоточится на реализации 80 пунктов САРЕ, которые уже вступили в силу.

Напомним, что Соглашение было подписано 24 ноября 2017 года в рамках 5-го саммита Восточного партнерства ЕС в Брюсселе тогдашним министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном и Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини. Документ предусматривает расширение партнерства Еревана с ЕС в экономической, а также в научной, экологической и культурной областях. Армения ратифицировала договор 11 апреля 2018 года. С 1 июня 2018 года, Соглашение вступило в силу на временной основе. Соглашение начнет действовать на постоянной основе после того, как будет ратифицировано 27 странами-членами Евросоюза и Великобританией. На данный момент документ ратифицировали парламенты Эстонии, Латвии и Литвы, Польши, Болгарии, Люксембурга, Великобритании, Нижняя палата румынского парламента, Дания и Мальта.