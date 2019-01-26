Суббота, 26 Января 2019 15:11

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 26 января провел совещание с руководством МО и высшим офицерским составом ВС РА.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе правительства страны, Пашинян подчеркнул, что <нормальное развитие вооруженных сил является абсолютным приоритетом для Армении>, отметив важность встреч в подобном формате.

По словам премьера, самой важнейшей задачей остается обеспечение безопасности Армении и Арцаха, гарантом ее выступают ВС РА и Армия обороны Арцаха, в контексте чего становится абсолютным приоритетом вопросы боевоготовности, боеспособности и модернизации ВС. <Мы должны постоянно работать в этом направлении, имея краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные цели, а также стратегию действий>, - сказал премьер.

Министр обороны РА Давид Тоноян представил премьер-министру РА основные оборонные достижения в 2018 и основные приоритеты работы. <В 2018 году, особенно с июня, у нас был относительно довольно тихий период, прежде всего, благодаря усилиями политического руководства Армения и четкой тактики и действиями наших вооруженных сил. В этой связи я хочу подтвердить, что наша армия будет следовать политическим договоренностям, но, при необходимости, готова соотвествующими действиями принудить противника принять благоприятные для нас условия>, - сказал Давид Тоноян.

По словам министра, в 2018 году одном из главных достижений стала защита вооруженных сил от влияния политических процессов, что было продемонстрировано в ходе парламентских выборах, а также изменений, связанных с призывным процессом. <Были предприняты радикальные шаги для улучшения прозрачности и справедливости призывного процесса, с тем чтобы укрепить и прояснить отношения <государство- солдат-семья>. ВС сумели продемонстрировать процесс улучшения снабжения военнослужащих продовольствием и бытовыми условиями, а также в сфере защиты прав военнослужащих>, - глава оборонного ведомства.

Тоноян также подчеркнул развитие эффективного сотрудничества с

союзниками и партнерами в рамках не только уже существующих

соглашений, но в рамках новых договоренностей. По его словам,

структурные изменения в системе управления армией также подходят к

концу. <Существует ряд законодательных поправок, направленных на улучшение, упрощение и повышение эффективности системы управления, процедур закупок, повышения боеготовности вооруженных сил, прозрачности и подотчетности армии>, - сказал министр.

Представляя основные направления развития ВС в 2019 году, Тоноян подчеркнул важность постоянного совершенствования и взаимодополняемости обязательной воинской службы и службы по контракту. <Мы также считаем наиболее важным приоритетом улучшение нашей системы управления материальными и людскими ресурсами, основанные исключительной на отвественных разумных решениях, исключая возможную предвзятость и злоупотребления>, - сказал Тоноян.

Он назвал важным продолжать работу по повышению боспособности личного состава вооруженных сил. <В связи с этим мы придаем большое значение повышению образовательного профессионального уровня военнослужащих, пополнения ВС современным вооружением и военной техникой>. Давид Тоноян добавил, что одним из приоритетов является принятие мер по дальнейшему развитию военно- промышленного комплекса, а также дальнейшее расширение международного сотрудничества в оборонной сфере.

В ходе совещания премьер-министру Николу Пашиняну было доложено о текущей региональной военно-политической и оперативной обстановке на армяно- азербайджанской линии соприкосновения. Премьер-министром были даны соответствующие поручения.