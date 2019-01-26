Суббота, 26 Января 2019 13:47

АрмИнфо.Посол Франции в Армении Джонатан Лакот в социальной сети Facebook сделал запись в связи со смертью выдающегося французского композитора и пианиста с армянскими корнями Мишеля Леграна.

Посол Франции подчеркнул, что в Армении каждый гордится всемирной славой Леграна. "Сегодня в домах, в кафе - повсюду будут звучать мелодии Мишеля Леграна, напоминая о том, что никто не забывает о его армянских корнях и каждый гордится всемирной славой Леграна", - написал Джонатан Лакот.