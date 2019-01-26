Суббота, 26 Января 2019 13:39

АрмИнфо.За период с 20 по 26 января на линии соприкосновения арцахско-азербайджанских противоборствующих сил ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 250 раз.

Как сообщает пресс-служба Армии обороны Арцаха, за отчетный период противник произвел более 2500 выстрелов в направлении армянских позиций из стрелкового оружия различного калибра.

"Передовые подразделения Армии обороны воздерживались от ответных действий и продолжают уверенно выполнять поставленную перед ними боевую задачу", - говорится в сообщении.