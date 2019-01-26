Суббота, 26 Января 2019 13:36

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий

29 января текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10?00-16?00 жилые дома 8/1, 73, 75, 77, 79, 85, 87, 89, 93, 95, 97, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119 на ул. Андраника,

жилые дома 17, 19, 21, 23, 25, 27 на ул. Раффи, жилые дома 70, 72 на ул. Микаеляна, улицы Силикяна 1, 2, 9, 10, 12, 13 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11?00-17?00 жилые дома 24/2, 24, 24/3, 26а на ул. Шарури, абонент (не являющийся жильцом) 43 на ул. Шарури, жилые дома 77, 79 на ул. Арташисян, детский сад N 129, жилые дома 23а, 24, 25, 25а, 26, 27, 27а, 28, 29, 30 на ул. Манандяна, жилой дом 23 на ул. Манадяна и

прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 12, 18, 20 на пр. Багратуняца, жилые дома 12а, 24, 28, 34 на ул. Чехова, жилые

дома 54, 56, 58, 60, 62 на ул. Ширака;

в Араратской области:

10?30-11?30 село Армаш;

10?30-13?30 село Ерасх;

10?00-15?00 частично села Хачпар и Суренаван;

10?00-16?00 частично село Харберд;

10?30-16?00 частично село Верин Арташат;

11?30-12?30 села Севакаван и Тигранашен;

в Вайоц Дзорской области:

10?00-16?00 территория, прилегающая к офису "Шин", в городе Вайк;

11?00-13?00 село Кечут и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11?00-15?30 частично село Агаракадзор;

в Котайкской области:

10?00-16?00 частично квартал "Сараландж" в городе Абовян;

11?00-14?00 село Балаовит, прилегающие производственные территории и абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникской области:

10?30-16?00 квартал "Стадион", прилегающие производственные территории и абоненты (не являющиеся жильцами) в селе Лчашен;

в Ширакской области:

10?00-16?00 село Цогамарг в Ашоцком регионе;

11?00-17?00 собственные дома на 25-ой улице села Амасия в Амасийском регионе;

в Сюникской области:

11:00-13:00 село Хнацах и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 частично село Вагатни.По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.