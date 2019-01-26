Суббота, 26 Января 2019 13:35

АрмИнфо. В ГНКО "Национальный центр по борьбе с туберкулезом" выявлены злоупотребления и нарушения, трем гражданам Армении предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении.

Как сообщает СК, 2-го августа 2018 года в Котайкском отделе следственного органа было возбуждено уголовное дело на основе выявленных нарушений за период с 2014 по 2018 гг. по части 1 статьи 308, по пункту 1 части 3 статьи 179 и по части 1 статьи 315 Уголовного кодекса Армении. Выяснилось, что законным интересам ГНКО был нанесен вред на сумму в размере 110.950.000 драмов. Из этой суммы

53.481.928 драмов в 2014 году присвоил директор ГНКО. Директору ГНКО было предъявлено обвинение, в качестве меры пресечения избран арест.

Предъявлено обвинения также и главному бухгалтеру по пункту 1 части 3 статьи 179 Уголовного кодекса Армении. В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде. Заместителю директора ГНКО также предъявлено обвинение по части 1 статьи 308 Уголовного кодекса Армении. В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.

Напомним, министр здравоохранения Армении Арсен Торосян в июле 2018 года написал на своей странице в Facebook о том, что с ГНКО <Национальный центр по борьбе с туберкулезом> были заключены договоры на оказание 2 типов услуг на сумму в 67 млн драмов.

<Как выяснилось, ранее эти услуги оказывались по расценкам, многократно превышающим последующие, причем, организацией, сопряженной с руководством ГНКО <Национальный центр по борьбе с туберкулезом>, кроме того, зарплаты выписывались несуществующим сотрудникам, в сумме примерно 30 млн драмов. Материалы направлены в полицию>,- написал министр.