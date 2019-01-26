Суббота, 26 Января 2019 13:30

АрмИнфо. В Ереване будут построены обходные пути для разгрузки городского трафика, сообщает пресс-служба столичной администрации. Согласно информации, на данном этапе рассматривается ряд мер и программ в этом направлении. Столичный градоначальник Айк Марутян и министр транспорта Акоп Аршакян сегодня посетили участки, где планируется будущее строительство.

"Рассматриваемая программа дорожного строительства существует на бумаге еще с советских времен. Программа М15 свяжет Араратскую область с Котайкской, объезжая ереванские районы Эребуни и Нор Норк",

- говорится в сообщении мэрии. Программа, как считает Айк Марутян, вполне реализуема.

Следующая программа, которая позволить разгрузить городской трафик, предусматривает строительство новой дороги, которая свяжет столичный район Давиташен с Канакер-Зейтуном через Котайксую область.

"Столичная администрация ведет активные переговоры с Азиатским банком развития также в целях строительства новых транспортных хабов по соседству с кинотеатром "Айреник" (Шенгавитский округ), и Цирком (Центр города). Данные программы, в свою очередь, позволят, разгрузить данные участки города и избежать заторов", - сообщает городсакя мeрия.