Суббота, 26 Января 2019 12:05

АрмИнфо.Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в качестве ареста в отношении директора Молодежного фонда Армении. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала пресс-секретарь Следственного комитета Наира Арутюнян.

Раннее сообщалось, что исполнительному директору Молодёжного фонда Армении Александру Тер-Овакимяну предъявлено обвинение в хищении и отмывании денег в особо крупном размере. Следователь подал в суд ходатайство о его аресте. Согласно информации СК Армении, 25 мая 2018 года в следственный орган поступило заявление от члена Совета попечителей Молодёжного фонда Армении, депутата парламента Карена Авакяна о том, что 6 апреля исполнительный директор Молодёжного фонда Армении от имени данного фонда сам с собой заключил договор о займе на сумму в 326 млн драмов (порядка 672 тыс. долларов). По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам пункта 1 части 3 статьи 179 (Присвоение или растрата в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Армении. Следствие выяснило, что занимавший с 2010 года должность исполнительного директора Молодёжного фонда Армении гражданин в период с 29 апреля 2013 года по 22 мая 2018 года присвоил доверенную ему крупную сумму денег.

Согласно источнику, в целях сокрытия и искажения факта присвоения очевидно присвоенной особо крупной суммы денег он легализовал эту сумму путём перевода по частям на счета разных афилированных организаций и частных лиц, обналичивания и осуществления различных операций. В частности, таким образом он легализовал особо крупную сумму в 226 млн 464 тыс. драмов (порядка 477 тыс. долларов), перечислив наличными на счет своей матери, а затем переслал с этих счетов сумму в 539 тыс. 332 доллара на счет в один из британских банков. "После этого 490 тыс. 583 доллара с британских счетов были переведены на счет его жены М.К. , а затем с этого счета 477 тыс.485 долларов были перечислены на личный счет в одном из армянских банков и обналичены для личных нужд>, - говорилось в сообщении. На основе вышеуказанной информации 24 января 2019 года исполнительному директору Молодёжного фонда Армении было предъявлено обвинение по пункту 1 части 3 статьи 179 (Присвоение или растрата в особо крупных размерах) и по пункту 1 части 3 статьи 190 (Легализация доходов в особо крупных размерах, полученных незаконным путем) Уголовного кодекса Армении. Предварительное следствие продолжается.