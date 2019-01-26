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АрмИнфо. По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 24 и 25 января сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 35 случаев преступлений.
В частности, как сообщает пресс-служба полиции Армении, по 4 случая кражи личного имущества, причинения телесных повреждений и побоев, 3 случая злоупотребления должностными полномочиями, по 2 - мошенничества, умышленного уничтожения имущества, браконьерства и незаконной добычи водных животных, по 1 -му случаю похищения человека, присвоения или растраты, обнаружения наркотиков, незаконной вырубки деревьев, применения насилия в отношении представителя власти, угрозы причинением телесных повреждений, невыполнения или ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей по оказанию медицинских услуг либо медицинской помощи, подделки, сбыта или использования документов, штампов, печатей, бланков, государственных номеров транспортных средств, подделки документов, побега из места содержания арестованных и дачи ложного заключения.
Найден 1 человек, пропавший без вести, обнаружены 8 человек, находящихся в розыске, 4 явились явкой с повинной. Зарегистрировано 5 случаев добровольной сдачи оружия и боеприпасов. Из ранее совершенных преступлений раскрыто по 2 случая кражи личного имущества, квартирной кражи и разбойного нападения и 1 случай наезда.
За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 4 ДТП: 4 человека получили телесные повреждения разных степеней тяжести.
|Премьер-министр Армении провел совещание с руководством МО и высшим офицерским составом ВС РА
|Джонатан Лакот: никто не забывает об армянских корнях Леграна и каждый гордится его всемирной славой
|АО Арцаха: За минувшую неделю ВС Азербайджана нарушили режим перемирия около 250 раз
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Следственный комитет трем гражданам предъявил обвинения в связи со злоупотреблениями в ГНКО "Национальный центр по борьбе с туберкулезом"
|Давид Гюрджинян избран председателем совета Армянского государственного педагогического университета им. Хачатура Абовяна
|В Ереване построят объездные дороги для разгрузки города
|Умер великий французский композитор с армянскими корнями Мишель Легран
|Директор Молодежного фонда Армении будет арестован
|Полиция Армении рапортует о 35-ти раскрытых преступлениях только за сутки
|Из-за отличий правовых систем граждане Армении недостаточно защищены на территории РФ
|Эдуард Абрамян: Лишившись присутствия в Армении, Россия окончательно утеряет возможность доминирования на Кавказе
|Глава Следственного комитета РА Айк Григорян принял делегацию посольства США в Армении
|Ожидается реализация армяно-итальянских программ в области науки
|Кассационный суд отказался принять в производство иск о пересмотре вердикта суда общей юрисдикции о правомерности ареста Хачатурова
|Посол Армении в Туркменистане и глава Меджлиса обсудили перспективы углубления и развития межпарламентского сотрудничества
|Раскрыта коррупционная схема отмывания денег в Молодежном фонде Армении
|1 февраля в Берлине состоится встреча Пашинян-Меркель
|По просьбе армянской стороны в Москве состоялась встреча Пашинян-Медведев
|Пашинян: Пока переговоров по расширению ЕАЭС нет
|Всеармянская федерация кинопроизводителей рапортует о нарушениях в области отечественного кинематографа и выступает за создание Госкино
|ССС: За Майрапетяна заплатили 30 млн драмов
|Генпрокуратура выявила крупные финансовые нарушения при ремонтных работах аэропорта Степанавана
|Ардшинбанк модернизировал очередной региональный филиал "Чаренцаван"
|Полиция Армении опровергает информацию СМИ об отставке Осипяна
|Роберт Кочарян: Цена за грубейшие ошибки в экономике, а также внешней и внутренней политике новых властей Армении будет чрезвычайно высока
|Пашинян: Любое решение должно быть приемлемо для народа Венесуэлы
|Эксперт: Россия и Турция смогли прийти к консенсусу по сирийскому вопросу
|Пашинян отказался рассекретить весь разговор с Алиевым из соображений этики
|ПАСЕ представила доклад по последним политическим процессам в Армении
|Пашинян о членстве в ЕАЭС: Не думаю, что резкие повороты полезны в дипломатии
|К 100-летию белорусской дипломатической службы
|Рубен Сафрастян: Власти Азербайджана готовят народ не к миру, а к войне
|Банк ВТБ (Армения) признан лучшим партнёром за 10-летие
|Армения остается в топ десятке стран по количеству дел, рассматриваемых в Европейском суде по правам человека
|Армения в экспериментальном порядке закупила небольшую партию автоматов «Калашников» новейшего образца
|Партия "Еркир цирани" требует рассекретить переговорный процесс по карабахскому урегулированию
|Свитальски: Выделенные со стороны ЕС средства на реализацию программы по снижению рисков от стихийных бедствий были эффективно реализованы
|В Армению прибывает еврокомиссар по европейской политике соседства и расширения
|"Дашнакцутюн": Подписание соглашения о военно- политическом союзе между Арменией и Арцахом в сжатые сроки является экстренной необходимостью
|Никол Пашинян прибыл в Москву
|Аналитик: Давосская встреча - свидетельство намерения США и ЕС вернуть карабахские переговоры в русло МГ ОБСЕ
|Специальная следственная служба Армении разрешила Самвелу Майрапетяну выехать из страны
|Томас де Ваал: Карабахский процесс очень далек от переговоров по Кипру, Приднестровью и даже восточной Украине
|Парламент Армении, последовав примеру аппарата правительства, намерен сократить свой автопарк
|МЧС: Ларс открыт для всех видов транспортных средств
|АРФ "Дашнакцутюн" избрала новое Бюро
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 25-го января
|В Армении ждут спикера парламента Словакии
|Далей Грибаускайте: Литва готова поддержать Армению в проведении реформ
|Джон Болтон: США поддерживают усилия Пашиняна по обеспечению благополучного будущего Армении
|Банк "ВТБ Армения" и СК "ИНГО Армения" признаны лучшими партнерами Офиса Финомбудсмена за десятилетие
|Посольство РА в РФ: Информация о ДТП под Воронежем с участием микроавтобуса с армянскими номерами оказалась неверной
|Спикер Национального Собрания и посол Ирана в Армении обсудили перспективы расширения сотридничества между странами
|Посол Армении в США встретился с конгрессменом Джимом Коста
|Банк ВТБ (Армения) объявляет акцию «Вход Свободный» для новых клиентов - представителей малого и среднего бизнеса
|Экс-министр ИД Арцаха: Серж Саргсян сделал все возможное, чтобы сдача территорий вокруг Карабаха произошла руками его преемника
|В 2019 году в Армении продолжится процесс возвращения вкладов граждан в Сбербанке бывшего СССР
|Премьер-министр Армении провел в Давосе ряд встреч с лидерами государств
|По делу о незаконной приватизации разданского лесхоза в СК приглашены еще несколько бывших высокопоставленных чиновников
|Эдуард Абрамян: Лишившись присутствия в Армении, Россия окончательно утеряет возможность доминирования на Кавказе
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