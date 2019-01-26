Суббота, 26 Января 2019 12:03

АрмИнфо. По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 24 и 25 января сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 35 случаев преступлений.

В частности, как сообщает пресс-служба полиции Армении, по 4 случая кражи личного имущества, причинения телесных повреждений и побоев, 3 случая злоупотребления должностными полномочиями, по 2 - мошенничества, умышленного уничтожения имущества, браконьерства и незаконной добычи водных животных, по 1 -му случаю похищения человека, присвоения или растраты, обнаружения наркотиков, незаконной вырубки деревьев, применения насилия в отношении представителя власти, угрозы причинением телесных повреждений, невыполнения или ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей по оказанию медицинских услуг либо медицинской помощи, подделки, сбыта или использования документов, штампов, печатей, бланков, государственных номеров транспортных средств, подделки документов, побега из места содержания арестованных и дачи ложного заключения.

Найден 1 человек, пропавший без вести, обнаружены 8 человек, находящихся в розыске, 4 явились явкой с повинной. Зарегистрировано 5 случаев добровольной сдачи оружия и боеприпасов. Из ранее совершенных преступлений раскрыто по 2 случая кражи личного имущества, квартирной кражи и разбойного нападения и 1 случай наезда.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 4 ДТП: 4 человека получили телесные повреждения разных степеней тяжести.