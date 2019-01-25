Пятница, 25 Января 2019 19:23

АрмИнфо. Из-за различий в правовых системах Армении и России, права граждан РА, проживающих временно на территории РФ, порой недостаточно защищены и эти вопросы периодически рассматриваются Защитниками прав человека в обеих странах.

Сегодня в Москве при участии председателя Евразийской экономической комиссии Тиграна Сарксяна состоялась трехсторонняя встреча омбудсменов РА и РФ Армана Татояна и Татьяны Москальковой, на которой рассматривался ряд вопросов, связанных с правами армянских мигрантов в России.

Как сообщили АрмИнфо в офисе Защитника прав человека РА, на встрече была отмечена необходимость решения вопросов, связанных с реализацией гражданами своих трудовых, социальных, медицинских, пенсионных, образовательных и других прав. Рассматривались вопросы, связанные с ограничениями при пользованиии медицинскими услугами или социальными пакетами, проблем, касающихся трудового права, решений о высылке из страны, вопросов обучения детей в средних школах и дошкольных учреждениях и т.д.

Также были обсуждены вопросы защиты прав россиян, проживающих в Армении.

Стороны согласились, что в рамках членства в ЕАЭС одним из ключевых приоритетов работы Евразийской экономической комиссии является обеспечение прав и свобод человека через гармонизацию соответствующего законодательства и устранение противоречий.

Тигран Саргсян выразил благодарность Арману Татояну и Татьяне Мосалковой за всестороннюю поддержку деятельности ЕК по созданию равных условий труда для работников стран - членов интеграционного Союза.

В ходе встречи стороны наметили конкретные направления и программы дальнейшей работы.