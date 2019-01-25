Пятница, 25 Января 2019 19:12

АрмИнфо. Эмбарго ОБСЕ на поставки оружия сторонам карабахского конфликта ограничит возможности Москвы по манипуляции Арменией и Азербайджаном. Подобное мнение выразил АрмИнфо научный сотрудник Отдела международных отношений и безопасности Университета Лестера (Великобритания), эксперт Вашингтонского института Центральной Азии и Кавказа при Американском совете по внешней политике Эдуард Абрамян.

“Россия сегодня рассматривает Армению в качестве плацдарма собственного стремления к региональной гегемонии и неотъемлемую часть своей кавказской архитектуры безопасности. Соответственно, лишившись присутствия в Армении, Россия лишится возможности доминировать на Кавказе. Более того, в случае проведения Ереваном более сбалансированной внешней политики, с дополнительными ограничениями столкнется и способность Москвы проецировать власть с Кавказа на Черноморский регион”, - считает он.

В этом свете, Москва, по мнению аналитика, рассматривает гонку вооружений между Арменией и Азербайджаном в качестве инструмента закрепления собственного господства над обеими конфликтующими странами. И озвучив в Ереване готовность поставлять американские вооружения с целью “увеличить возможности Армении” советник президента США Джон Болтон поставил под сомнение использование этого инструмента. Американский дипломат также подверг сомнению привилегированную позицию Москвы в качестве поставщика оружия Азербайджану и Армении.

24-26 октября делегация Госдепартамента США во главе с советником президента по нацбезопасности Джоном Болтоном посетила Армению, Азербайджан и Грузию. Визиту предшествовали переговоры Болтона в Москве. Российские эксперты, в целом, охарактеризовали кавказское турне советника как, противоречащее интересам РФ, свидетельство активизации политики США в отношении Кавказа. Нервная реакция Москвы в первую очередь была обусловлена вопросами, поднятыми Болтоном в Ереване.

Тем не менее, по прогнозам аналитика, даже замена российского оружия американским разрешить проблему неспособно. На его взгляд, интерес США к поставкам оружия скорее приведёт к эмбарго на поставки оружия обеим сторонам карабахского конфликта. Обязательное для всех стран ОБСЕ эмбарго на поставки оружия Армении и Азербайджану послужит стабилизирующим фактором и ограничит возможности Москвы манипулировать конфликтующими сторонами.

“В Ереване Болтон подчеркнул чрезвычайную важность реализации Арменией своего полного суверенитета, независимости страны от чрезмерного иностранного влияния. А также несоответствие действительности клише о “незаменимости России для безопасности Армении”. Это продемонстрировало, что интерес США к Армении менее обусловлен Ираном чем стремлением Вашингтона понизить российское влияние в стране”, - считает аналитик.

“Опубликованное 29 октября МИД России заявление с обвинением Болтона “во вмешательстве в дела Армении и попытке вбить клин между союзниками” продемонстрировало решимость Москвы продолжать удерживать Армению в системной зависимости. Данная реакция ожидаема и неудивительна. В Москве очень не хотят перемен в отношениях Армении с США и причины этого нежелания на поверхности”, - считает Абрамян.

Вместе с тем, по оценкам аналитика, растущее давление на Иран и противостояние Россия-Запад вновь придали Кавказу стратегическое значение в глазах США. Граничащий с Россией и Ираном, Кавказ является жизненно важным регионом с точки зрения обеспечения европейской энергетической безопасности. А также важнейшим логистическим хабом, обеспечивающим доступ США к Центральной Азии и Афганистану.

И интерес Администрации Трампа к данному региону, по прогнозам Абрамяна, лишь возрастает, свидетельством чего стал недавний региональный визит Джона Болтона. По его итогам можно зафиксировать рост внимания Белого дома к региональной динамике и намерение продолжать развивать стратегические связи с Арменией, Азербайджаном и Грузией в сфере безопасности в контексте конкурентного миропорядка.

По оценкам аналитика, согласно озвученной Болтоном стратегии Вашингтона, Армения входит в число главных приоритетов США, Грузия имеет большое стратегическое значение, а Азербайджан - стратегическое значение. В этом свете, Абрамян считает, что в рамках данной развивающейся стратегии южно-кавказские страны потенциально могут выполнять функцию “тройного сдерживания” в отношении как России и Ирана, так и все более ненадежной Турции.

В этом контексте, аналитик отмечает взаимосвязанность повышения стратегического значения Грузии для США в контексте не стихающей напряженности в отношениях Вашингтон-Анкара. Параллельно данный процесс еще более активизирует роль азербайджанской дипломатии в посредничестве между США и Турцией. Таким образом, Абрамян считает, что Администрация имеет все возможности для инициирования и плодотворной реализации нового регионального сотрудничества на основе платформы США-Кавказ. С целью совместного разрешения общих проблемы безопасности.

“Приход Трампа и его администрации к власти на фоне кризиса в Украине существенно поспособствовал осознанию ими необходимости укрепления присутствия США на сопредельном Южном Кавказе с целью противостояния, идущим со стороны России и Ирана вызовам. В этом контексте, я рассматриваю кавказский тур Болтона как важный политический мессидж активизации США в кавказских делах. Также необходимо отметить отчетливо новый имидж и стратегию поведения новой Администрации на основе политического прагматизма. В то время как ее предшественники отдавали в кавказских делах предпочтение исключительно нормативным подходам”, - подытожил аналитик.