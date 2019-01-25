Пятница, 25 Января 2019 18:40

АрмИнфо. Председатель Следственного комитета РА Айк Григорян принял сегодня делегацию во главе с директором программы военного сотрудничества посольства США Стивеном Чу.

Григорян высоко оценил сотрудничество СК РА с посольством США благодаря которому комитет реализовал ряд важных программ в качестве независимого следственного органа. В частности, при поддержке департамента по борьбе с наркотиками при посольстве США была запущена программа оцифровки и разработана электронная библиотека, были организованы различные тренинги и семинары для повышения квалификации специалистов.

Стивен Чу заявил, что предстоящий визит главы СК в США для участия в семинаре <Вызовы и возможности нового мира>, который состоится 4-8 февраля 2019 года в Вашингтоне, округ Колумбия, с участием представителей стран Ближнего Востока и Южной Азии, поможет углублению сотрудничества, расширению обмена опытом и позволит наметить новые направления для этого.

Была достигнута договоренность обсудить вопросы, связанные с организацией совместно реализуемых программ в рабочем порядке.