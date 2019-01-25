Пятница, 25 Января 2019 18:19

АрмИнфо. Ожидается реализация ряда армяно-итальянских программ в области науки. Об этом стало известно в ходе встречи председателя Комитета по науке Минобразования и науки РА Самвела Арутюняна с делегацией Национального Исследовательского совета Италии, возглавляемого председателем Массимо Ингушо.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования, встреча проводится с целью подписания соглашения о сотрудничестве, в рамках подписанного в июле 2018 года меморандума о взаимопонимании в области науки и технологий между Комитетом по науке Минобразования и науки РА и Национальным исследовательским Советом Италии.

Касательно приоритетных направлений дальнейшего сотрудничества, Арутюнян отметил, что в РА развиты такие научные направления как теоретическая физика, астрономия, астрофизика, археология, продовольственная безопасность, для детального знакомства с достижениями которых было предложено организовать посещения в научные организации.

В свою очередь, профессор Массимо Ингушо представил деятельность возглавляемого им Совета, назвав приоритетными такие области сотрудничества между армянской и итальянской сторонами как археология, ИТ, сельское хозяйство.

Для финансирования научных программ раз в два года будет объявляться тендер, в результате которого в течение 2 лет стороны поддержут реализацию до 5 крупных исследовательских программ, в которые будут вовлечены ученые со всего мира. В частности, первый конкурс будет объявлен уже весной 2019 года.