Пятница, 25 Января 2019 18:18

АрмИнфо. Кассационный суд Армении отказался принять в производство иск защиты экс-генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, обвиняемого в свержении конституционного строя, о пересмотре вердикта суда общей юрисдикции о правомерности ареста Хачатурова.

Суд не учел доводы защиты Хачатурова о его дипломатической неприкосновенности и о недоказанности причастности обвиняемого к предъявленному обвинению.

Защита также в иске, ссылаясь на известную запись разговора глав Специальной следственной службы Службы национальной безопасности, заявила, что арест Хачатурова не преследует правовых целей, а является волей некоторых должностных лиц для того, чтобы получить от Хачатурова нужные показания.

Адвокат Хачатурова Мигран Погосян сообщил, что они обжалуют вердикт суда общей юрисдикции о правомерности ареста экс-генсека в Европейском суде по правам человека.