Пятница, 25 Января 2019 17:29

АрмИнфо.Посол Армении в Туркменистане Гарник Бадалян 25 января встретился с главной Меджлиса (Парламента-Ред.) Туркменистана Гульшат Мамедовой. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Согласно источнику, Гульшат Мамедова отметила важность развития двухсторонних отношений и выразила надежду на то, что новоназначенный посол своей деятельностью придаст импульс развитию армяно-туркменских дружественных отношений.

В свою очередь посол Бадалян отметил, что Армения высоко ценит многогранные отношения с дружественным Туркменистаном и придает им особое значение. В ходе беседы посол и глава меджлиса Туркменистана обсудили вопросы укрепления и развития армяно-туркменских межпарламентских отношений, а также предстоящего 9 заседания армяно-туркменской межправительственной комиссии, которое состоится в первой половине 2019 года в Ашхабаде.

В вопросе межгосударственных отношений стороны подчеркнули важность тесного сотрудничества между законодательными органами двух стран. Было упомянуто, что спикеры Армении посещали Туркменистан, и что визит главы Меджлиса в Армению, отложенный из-за событий 2018 года остается в силе.