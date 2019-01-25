Пятница, 25 Января 2019 17:24

АрмИнфо.Раскрыта коррупционная схема отмывания денег в Молодежном фонде Армении - директору фонда предъявлено обвинение в отмывании и присвоении денег в особо крупных размерах.

Как сообщает Следственный комитет Армении, член совета попечителей фонда, экс- Карен Авагян представил в СК заявление о том, что исполнительный директор фонда заключил с самим собой соглашение о займе на сумму в 326.000.000 драмов. По факту возбуждено уголовное дело по п.1 ч.3 статьи 179 УК.

В ходе следствия выяснилось, что, будучи с 2010 г исполнительным директором фонда, обвиняемый с 29 апреля 2013 года по 22 мая 2018 года присвоил крупную сумму денег. Была разработана специальная схема по переводу присвоенных денег на счета родственников директора.

В результате на счет матери директора фонда в одном из британских банков было переведено $539.332. Впоследствии часть средств была переведена на счет супруги директора М.Г, а с ее счета на его счет в одном из армянских банков были перечислены $477.485. Исполнительному директору фонда предъявлено обвинение по п.1 ч.3 статьи 190 УК.