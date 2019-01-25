Пятница, 25 Января 2019 16:46

АрмИнфо.За 3 квартала 2018 года Казахстан экспортировал 14,2 тыс. тонн урана, что в денежном выражении составило 699,1 млн долларов. При этом экспорт урана в тоннах сократился на достаточно ощутимые 18,8% за год, а в деньгах — на 17% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. Такие данные приводит energyprom.kz.



Наибольший объем поставок (больше половины — 57% от всего экспорта) отправлен в Китай: 8 тыс. тонн, 422,6 млн долларов США. На втором месте Канада (18,2% от всего экспорта): 2,6 тыс. тонн, 108,2 млн долларов США. Замыкает тройку лидеров — импортеров казахстанского урана Россия (16,6% от всего экспорта): 2,4 тыс. тонн, 113,6 млн долларов США.

Национальный оператор по экспорту и импорту урана и его соединений — мировой лидер по добыче природного урана, одна из дочерних компаний АО «ФНБ «Самрук-Казына» АО «НАК «Казатомпром».

Сообразно снижению спроса сокращается и добыча урана. По данным Всемирной ядерной ассоциации, добыча урана в Казахстане в 2017 году составляла 23,4 тыс. тонн — почти на 5% меньше, чем годом ранее. Примечательно, что сокращение добычи в 2017-м наблюдалось впервые за несколько предшествующих лет. Министр энергетики Канат Бозумбаев осенью 2018 года на заседании правительства отметил, что снижение объемов добычи в 2017 году обусловлено устойчиво низкой ценой на мировом рынке урана.

Более того, к началу прошлого года Казатомпром известил, что в условиях продолжающегося избыточного предложения на рынке урановой продукции намерен сократить объем добычи урана на 20% от контрактных объемов в течение предстоящих трех лет.

В то же время стоит отметить, что прошлой осенью на встрече с президентом РК Нурсултаном Назарбаевым председатель правления АО «НАК «Казатомпром» Галымжан Пирматов сообщил: в 2018 году объемы продаж урана должны превысить средние показатели за последние три года. Таким образом, компания станет самым крупным игроком на мировом рынке по объемам не только производства, но и продаж.

Также Казатомпром расширяет географию поставок своей продукции на мировом рынке ядерного топлива. К примеру, в текущем году компания выиграла международный тендер на поставку концентратов природного урана для бразильской компании Indústrias nucleares do Brasil (INB) и осуществила поставку в установленные сроки.

Кроме того, был заключен контракт на поставку природного урана в Швецию: соглашение о сотрудничестве между компаниями АО «НАК «Казатомпром» и Vattenfall AB было подписано по итогам тендера на закупку ядерного топлива для нужд собственных АЭС.

20 ноября 2018 года Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) объявило о выборе АО «НАК «Казатомпром» в качестве одного из поставщиков низкообогащенного урана (НОУ) для БНОУ МАГАТЭ (Банк низкообогащенного урана Международного агентства по атомной энергии).

Напомним, Казахстан — самый крупный добытчик урана в мире. Так, в 2017 году Казахстан добыл 39,3% от мировой добычи урана, на втором месте была Канада (22% от мировой добычи), на третьем — Австралия (9,9%). Тройка лидеров обеспечила 71,2% от мировой добычи урана.

По данным Всемирной ядерной ассоциации, в 2017 году пять крупных мировых компаний, производящих уран, обеспечили 65% мирового производства. Крупнейшая из них — АО «НАК «Казатомпром» — обеспечила 21% мирового производства урана.