Пятница, 25 Января 2019 16:32

АрмИнфо.Переговоры о вступлении в ЕАЭС новых стран не ведутся. Об этом в Москве на пресс-конференции сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Каких-либо конкретных переговоров на сей счет нет. В прошлом году Молдова получила статус наблюдателя. Это значит, что самой близкой к членству находится Молдова. Но это еще зависит и от внутриполитической ситуации в этой стране. В феврале там будут парламентские выборы, после чего станет понятным, как будут развиваться отношения страны с ЕАЭС", - сказал Н.Пашинян.