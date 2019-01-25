﻿
 Пятница, 25 Января 2019 16:30
Алина Оганесян

Всеармянская федерация кинопроизводителей рапортует о нарушениях в области отечественного кинематографа и выступает за создание Госкино

Всеармянская федерация кинопроизводителей рапортует о нарушениях в области отечественного кинематографа и выступает за создание Госкино

АрмИнфо.Всеармянская федерация кинопроизовдителей (Panarmenian Federation of Film Producers - PAFFP) выступает за создание Национального агентства по кинематографии или Госкино. Об этом говорится в официальном заявлении PAFFP.

С соответствующим призывом члены Федерации обратились к правительству и премьер- министру Армении Николу Пашиняну, отметив срочную необходимость в коренных реформах в области государственного управления кино. В частности, Федерация предлагает распустить все структуры, ведущие деятельность в области управления кинематографом Армении.

<Инициатива всеармянской федерации кинопроизводителей, исследовав ситуацию в области армянского кино в период с 2016 по 2018 года подтверждает, что за последние три года из госбюджета на киноиндустрию Армении было направлено 2.472 млрд драмов.  Прямое государственное содействие было предоставлено ГНКО, ОО, фондам. Три организации, занимающиеся производством фильмов  получили 1.3 млрд драмов. За это время был произведен 101 фильм, в том числе 69 игровых и документальных, 20 дебютных и 12 анимационных>, - отмечено в источнике.  Согласно сообщению, подавляющее большинство фильмов не дошли к зрителю ни на внутреннем рынке, ни в международном прокате. Более того, фильмы не были включены в программу крупных международных кинофестивалей, не получили высоких наград, не попали в центр внимания прессы, теоретиков, критиков, журналистов. Органы госуправления кино не опубликовали полноценную информацию о прокате фильмов, об участии и наградах полученных армянскими фильмами на кинофестивалях имеющих сертификат Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF).

В этот же период в Армении, как констатируют представители Федерации, были зафиксированы случаи, когда запрещались кинопроекты.  Вместе  с тем отмечается, что теневое управление в области кинематографа уже несет высокий уровень риска, а уровень законности в процессе финансирования фильмов находится на недопустимо низком уровне.

В частности, в заявлении говорится, что в 2018 году действующий сегодня ГНКО Национальный киноцентр принял временный регламент, который был использован как механизм, позволяющий отказывать в реализации нежелаемых кинопроектов.  В этом же году был принят новый регламент, в котором есть положения, предусматривающие вмешательство со стороны государственных чиновников в вопросе принятия того или иного кинопроекта.  <В области управления кино царит юридический беспорядок. Нет закона о кино, более того, выбор компаний, которым будут предоставлены государственное прямое содействие проводится своевольно, а отечественные производители лишены привилегий, применяющихся в международной практике>, - говорится в заявлении. В этой связи Федерация требует незамедлительного освобождения исполняющего обязанности директора Национального киноцентра Армении и исключение принятия очередного временного регламента для ГНКО. Члены PAFFP настаивают на встрече с премьер- министром РА для обсуждения концепции развития армянского кинематографа. 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Из-за отличий правовых систем граждане Армении недостаточно защищены на территории РФИз-за отличий правовых систем граждане Армении недостаточно защищены на территории РФ
Эдуард Абрамян: Лишившись присутствия в Армении, Россия окончательно утеряет возможность доминирования на КавказеЭдуард Абрамян: Лишившись присутствия в Армении, Россия окончательно утеряет возможность доминирования на Кавказе
Глава Следственного комитета РА Айк Григорян принял делегацию посольства США в АрменииГлава Следственного комитета РА Айк Григорян принял делегацию посольства США в Армении
Ожидается реализация армяно-итальянских программ в области наукиОжидается реализация армяно-итальянских программ в области науки
Кассационный суд отказался принять в производство иск о пересмотре вердикта суда общей юрисдикции о правомерности ареста ХачатуроваКассационный суд отказался принять в производство иск о пересмотре вердикта суда общей юрисдикции о правомерности ареста Хачатурова
Посол Армении в Туркменистане и глава Меджлиса обсудили перспективы углубления и развития межпарламентского сотрудничестваПосол Армении в Туркменистане и глава Меджлиса обсудили перспективы углубления и развития межпарламентского сотрудничества
Раскрыта коррупционная схема отмывания денег в Молодежном фонде АрменииРаскрыта коррупционная схема отмывания денег в Молодежном фонде Армении
1 февраля в Берлине  состоится встреча Пашинян-Меркель1 февраля в Берлине  состоится встреча Пашинян-Меркель
По просьбе армянской стороны в Москве состоялась встреча Пашинян-МедведевПо просьбе армянской стороны в Москве состоялась встреча Пашинян-Медведев
Пашинян: Пока переговоров по расширению ЕАЭС нетПашинян: Пока переговоров по расширению ЕАЭС нет
Всеармянская федерация кинопроизводителей рапортует о нарушениях в области отечественного кинематографа и выступает за создание ГоскиноВсеармянская федерация кинопроизводителей рапортует о нарушениях в области отечественного кинематографа и выступает за создание Госкино
ССС: За Майрапетяна заплатили 30 млн драмовССС: За Майрапетяна заплатили 30 млн драмов
Генпрокуратура выявила крупные финансовые нарушения при ремонтных работах аэропорта СтепанаванаГенпрокуратура выявила крупные финансовые нарушения при ремонтных работах аэропорта Степанавана
Ардшинбанк модернизировал очередной региональный филиал Ардшинбанк модернизировал очередной региональный филиал "Чаренцаван"
Полиция Армении опровергает информацию СМИ об отставке ОсипянаПолиция Армении опровергает информацию СМИ об отставке Осипяна
Роберт Кочарян: Цена за грубейшие ошибки в экономике, а также внешней и внутренней политике новых властей Армении будет чрезвычайно высокаРоберт Кочарян: Цена за грубейшие ошибки в экономике, а также внешней и внутренней политике новых властей Армении будет чрезвычайно высока
Пашинян: Любое решение должно быть приемлемо для народа ВенесуэлыПашинян: Любое решение должно быть приемлемо для народа Венесуэлы
Эксперт: Россия и Турция смогли прийти к консенсусу по сирийскому вопросуЭксперт: Россия и Турция смогли прийти к консенсусу по сирийскому вопросу
Пашинян отказался рассекретить весь разговор с Алиевым из соображений этикиПашинян отказался рассекретить весь разговор с Алиевым из соображений этики
ПАСЕ представила доклад по последним политическим процессам в АрменииПАСЕ представила доклад по последним политическим процессам в Армении
Пашинян о членстве в ЕАЭС: Не думаю, что резкие повороты полезны в дипломатииПашинян о членстве в ЕАЭС: Не думаю, что резкие повороты полезны в дипломатии
К 100-летию белорусской дипломатической службыК 100-летию белорусской дипломатической службы
Рубен Сафрастян: Власти Азербайджана готовят народ не к миру, а к войнеРубен Сафрастян: Власти Азербайджана готовят народ не к миру, а к войне
Банк ВТБ (Армения) признан лучшим партнёром за 10-летиеБанк ВТБ (Армения) признан лучшим партнёром за 10-летие
Армения остается в топ десятке стран по количеству дел, рассматриваемых в Европейском суде по правам человекаАрмения остается в топ десятке стран по количеству дел, рассматриваемых в Европейском суде по правам человека
Армения в экспериментальном порядке закупила небольшую партию автоматов «Калашников» новейшего образца Армения в экспериментальном порядке закупила небольшую партию автоматов «Калашников» новейшего образца
Партия Партия "Еркир цирани" требует рассекретить переговорный процесс по карабахскому урегулированию
Свитальски: Выделенные со стороны ЕС средства на реализацию программы по снижению рисков от стихийных бедствий были эффективно реализованыСвитальски: Выделенные со стороны ЕС средства на реализацию программы по снижению рисков от стихийных бедствий были эффективно реализованы
В Армению прибывает еврокомиссар по европейской политике соседства и расширенияВ Армению прибывает еврокомиссар по европейской политике соседства и расширения
"Дашнакцутюн": Подписание соглашения о военно- политическом союзе между Арменией   и Арцахом в сжатые сроки является экстренной необходимостью
Никол Пашинян прибыл в МосквуНикол Пашинян прибыл в Москву
Аналитик: Давосская встреча - свидетельство намерения США и ЕС вернуть карабахские переговоры в русло МГ ОБСЕАналитик: Давосская встреча - свидетельство намерения США и ЕС вернуть карабахские переговоры в русло МГ ОБСЕ
Специальная следственная служба Армении разрешила Самвелу Майрапетяну выехать из страныСпециальная следственная служба Армении разрешила Самвелу Майрапетяну выехать из страны
Томас де Ваал: Карабахский процесс очень далек от переговоров по Кипру, Приднестровью и даже восточной УкраинеТомас де Ваал: Карабахский процесс очень далек от переговоров по Кипру, Приднестровью и даже восточной Украине
Парламент Армении, последовав примеру аппарата правительства, намерен сократить свой автопаркПарламент Армении, последовав примеру аппарата правительства, намерен сократить свой автопарк
МЧС: Ларс открыт для всех видов транспортных средствМЧС: Ларс открыт для всех видов транспортных средств
АРФ АРФ "Дашнакцутюн" избрала новое Бюро
Электросети Армении предупреждают об отключениях 25-го январяЭлектросети Армении предупреждают об отключениях 25-го января
В Армении ждут спикера парламента СловакииВ Армении ждут спикера парламента Словакии
Далей Грибаускайте: Литва готова поддержать Армению в проведении реформДалей Грибаускайте: Литва готова поддержать Армению в проведении реформ
Джон Болтон: США поддерживают усилия Пашиняна по обеспечению благополучного будущего АрменииДжон Болтон: США поддерживают усилия Пашиняна по обеспечению благополучного будущего Армении
Банк Банк "ВТБ Армения" и СК "ИНГО Армения" признаны лучшими партнерами Офиса Финомбудсмена за десятилетие
Посольство РА в РФ: Информация о ДТП под Воронежем с участием микроавтобуса с армянскими номерами оказалась невернойПосольство РА в РФ: Информация о ДТП под Воронежем с участием микроавтобуса с армянскими номерами оказалась неверной
Спикер Национального Собрания и посол Ирана в Армении обсудили перспективы расширения сотридничества между странамиСпикер Национального Собрания и посол Ирана в Армении обсудили перспективы расширения сотридничества между странами
Посол Армении в США встретился с конгрессменом Джимом КостаПосол Армении в США встретился с конгрессменом Джимом Коста
Банк ВТБ (Армения) объявляет акцию «Вход Свободный» для новых клиентов - представителей малого и среднего бизнесаБанк ВТБ (Армения) объявляет акцию «Вход Свободный» для новых клиентов - представителей малого и среднего бизнеса
Экс-министр ИД Арцаха: Серж Саргсян сделал все возможное, чтобы сдача территорий вокруг Карабаха произошла руками его преемникаЭкс-министр ИД Арцаха: Серж Саргсян сделал все возможное, чтобы сдача территорий вокруг Карабаха произошла руками его преемника
В 2019 году в Армении продолжится процесс возвращения вкладов граждан в Сбербанке бывшего СССРВ 2019 году в Армении продолжится процесс возвращения вкладов граждан в Сбербанке бывшего СССР
Премьер-министр Армении провел в Давосе ряд встреч с лидерами государствПремьер-министр Армении провел в Давосе ряд встреч с лидерами государств
По делу о незаконной приватизации разданского лесхоза в СК приглашены еще несколько бывших высокопоставленных чиновниковПо делу о незаконной приватизации разданского лесхоза в СК приглашены еще несколько бывших высокопоставленных чиновников
Давид Ананян призвал работников культуры и представителей шоу-бизнеса до середины марта задекларировать свои доходыДавид Ананян призвал работников культуры и представителей шоу-бизнеса до середины марта задекларировать свои доходы
Еркир Цирани: Ответы партии Еркир Цирани: Ответы партии "Гражданский договор" идентичны заявлениям представителей Республиканской партии Армении
Эдуард Агаджанян: Автопарк аппарата премьера резко сократится - из 50 машин останутся лишь 7Эдуард Агаджанян: Автопарк аппарата премьера резко сократится - из 50 машин останутся лишь 7
Правительство Армении одобрило проект указа президента РА Правительство Армении одобрило проект указа президента РА "Об утверждении соглашения о защите секретной информации в рамках СНГ"
Артур Месчян считает недопустимым реализацию проекта Артур Месчян считает недопустимым реализацию проекта "Старый Ереван" в нынешнем виде
Дело по оффшорному скандалу экс-главы СПИСА Армении возобновленоДело по оффшорному скандалу экс-главы СПИСА Армении возобновлено
Глава КГД: Патриотизм, ценностная система и адекватная оплата работника являются краеугольным камнем борьбы с коррупциейГлава КГД: Патриотизм, ценностная система и адекватная оплата работника являются краеугольным камнем борьбы с коррупцией
Главный архитектор столицы: Во многих кварталах Еревана количество аварийных домов выходит за рамки допустимогоГлавный архитектор столицы: Во многих кварталах Еревана количество аварийных домов выходит за рамки допустимого
Руководство GeoProMining обсудило перспективные программы в регионе с губернатором Гегаркуникского марза (видео)Руководство GeoProMining обсудило перспективные программы в регионе с губернатором Гегаркуникского марза (видео)
Ереванский филиал Российского экономического университета получит 2100 кв.м площадиЕреванский филиал Российского экономического университета получит 2100 кв.м площади



Интервью
Эдуард Абрамян: Лишившись присутствия в Армении, Россия окончательно утеряет возможность доминирования на КавказеЭдуард Абрамян: Лишившись присутствия в Армении, Россия окончательно утеряет возможность доминирования на Кавказе
Искоренение карабахского конфликта и, соответственно, влияния России - прямой путь инвестициям США в Армению и АзербайджанИскоренение карабахского конфликта и, соответственно, влияния России - прямой путь инвестициям США в Армению и Азербайджан
Эксперт: Мировые экономические тенденции не создают предпосылок для привлечения большого объема инвестиций в Армению Эксперт: Мировые экономические тенденции не создают предпосылок для привлечения большого объема инвестиций в Армению 
Сергей Валько: Клиенты ЮКЖД голосуют своим участиемСергей Валько: Клиенты ЮКЖД голосуют своим участием
Манвел Саргсян: В Армении произошел слом олигархических порядков, однако угроза возврата к авторитаризму сохраняется (видео)Манвел Саргсян: В Армении произошел слом олигархических порядков, однако угроза возврата к авторитаризму сохраняется (видео)
Армения 2018-2023. Поствыборные сценарии развитияАрмения 2018-2023. Поствыборные сценарии развития
Константин Божанов: Я состою в сложных отношениях со своими фильмамиКонстантин Божанов: Я состою в сложных отношениях со своими фильмами
Ваган Вардапетян: Меня беспокоит отсутствие идей, свободной мысли, причем, далеко не только в кабинетах властиВаган Вардапетян: Меня беспокоит отсутствие идей, свободной мысли, причем, далеко не только в кабинетах власти
Владимир Евсеев: Россия должна проявить инициативу и поднять вопрос по пересмотру номенклатуры проставок вооружения в зону карабахского конфликтаВладимир Евсеев: Россия должна проявить инициативу и поднять вопрос по пересмотру номенклатуры проставок вооружения в зону карабахского конфликта
Эксперт: Шансы оказаться в армянском парламенте имеют лишь четыре политические силыЭксперт: Шансы оказаться в армянском парламенте имеют лишь четыре политические силы
Виктор Надеин-Раевский: Народ Азербайджана не готов к осознанию ошибок прошлого (video)Виктор Надеин-Раевский: Народ Азербайджана не готов к осознанию ошибок прошлого (video)
Александр Крылов: Сторонники превращения ОДКБ во влиятельную организацию заинтересованы в скорейшем преодолении Александр Крылов: Сторонники превращения ОДКБ во влиятельную организацию заинтересованы в скорейшем преодолении "казуса Хачатурова"
Посол Японии: У вашего народа особая генетика, поразительные качества стойкости и оптимизмаПосол Японии: У вашего народа особая генетика, поразительные качества стойкости и оптимизма
Асаф Гаджиев: Если формат Минской группы ОБСЕ не приносит результатов, то следует искать альтернативные решения карабахского вопросаАсаф Гаджиев: Если формат Минской группы ОБСЕ не приносит результатов, то следует искать альтернативные решения карабахского вопроса
Болот Отунбаев: Сотрудничество между Кыргызстаном и Арменией  будет активно развиваться на благо наших народовБолот Отунбаев: Сотрудничество между Кыргызстаном и Арменией  будет активно развиваться на благо наших народов
Мхитар Айрапетян: Армения и диаспора от постреволюционной эйфории к конкретным результатамМхитар Айрапетян: Армения и диаспора от постреволюционной эйфории к конкретным результатам
Ариэль Коэн : США решительно воспрепятствуют нарушению санкционного режима в отношении Ирана Арменией, Грузией и АзербайджаномАриэль Коэн : США решительно воспрепятствуют нарушению санкционного режима в отношении Ирана Арменией, Грузией и Азербайджаном
Жирайр Сефилян: Прагматизм “Сасна црер” в работе на будущееЖирайр Сефилян: Прагматизм “Сасна црер” в работе на будущее
Ответы на вопросы Москвы поступят лишь после того, как будет покончено с “наследством” Сержа СаргсянаОтветы на вопросы Москвы поступят лишь после того, как будет покончено с “наследством” Сержа Саргсяна
Теван Погосян: На преодоление стоящих перед Арменией вызовов не направлены действия ни одной из политических силТеван Погосян: На преодоление стоящих перед Арменией вызовов не направлены действия ни одной из политических сил
Степан Сафарян: Поход ва-банк абсолютно бесперспективен для парламентских силСтепан Сафарян: Поход ва-банк абсолютно бесперспективен для парламентских сил
Рачья  Арзуманян: Диапазон будущих армянских политических партий XXI века будет опираться на национальные интересы Рачья  Арзуманян: Диапазон будущих армянских политических партий XXI века будет опираться на национальные интересы
Авигдор Эскин: Обусловленный жесткими санкциям США в ноябре, коллапс в Иране неизбеженАвигдор Эскин: Обусловленный жесткими санкциям США в ноябре, коллапс в Иране неизбежен
Зардушт Ализаде: Физических стен между армянами и азербайджанцами нет. Есть, возведенные извне, стены ментальные и психологическиеЗардушт Ализаде: Физических стен между армянами и азербайджанцами нет. Есть, возведенные извне, стены ментальные и психологические
Александр Искандарян: Итоги выборов в Ереване будут спроецированы на внеочередные парламентские выборы в Армении Александр Искандарян: Итоги выборов в Ереване будут спроецированы на внеочередные парламентские выборы в Армении
Ованес Игитян: Путин предпочтет наладить отношения с Пашиняном, чем вытаскивать из политической свалки КочарянаОванес Игитян: Путин предпочтет наладить отношения с Пашиняном, чем вытаскивать из политической свалки Кочаряна
Зорница Русинова: Болгария готова содействовать Армении в вопросе закрытия спецучреждений по содержанию детейЗорница Русинова: Болгария готова содействовать Армении в вопросе закрытия спецучреждений по содержанию детей
Ваагн Атабекян: Армения со всей серьезностью относится к обязательству провести саммит Франкофонии на высоком уровнеВаагн Атабекян: Армения со всей серьезностью относится к обязательству провести саммит Франкофонии на высоком уровне
Для достижения мира вокруг Карабаха требуется аналогичная армянской революция в АзербайджанеДля достижения мира вокруг Карабаха требуется аналогичная армянской революция в Азербайджане
Карапет  Рубинян: Всенародная ненависть не оставляет Роберту Кочаряну шансов на “возвращение”Карапет  Рубинян: Всенародная ненависть не оставляет Роберту Кочаряну шансов на “возвращение”
Комментируемые
При правительстве Армении создается банк кадровПри правительстве Армении создается банк кадров
Армения проголосовала против обновленной версии украинской резолюции по КрымуАрмения проголосовала против обновленной версии украинской резолюции по Крыму
Спец докладчик ООН не усмотрел давления на активистов, выступающих против эксплуатации Амулсарского месторожденияСпец докладчик ООН не усмотрел давления на активистов, выступающих против эксплуатации Амулсарского месторождения
Степанакерт: Ожидания Болтона относительно урегулирования азербайджано- карабахского конфликта не реалистичны в силу ряда причинСтепанакерт: Ожидания Болтона относительно урегулирования азербайджано- карабахского конфликта не реалистичны в силу ряда причин
Посол Великобритании: Надеемся, что на этих выборах не будет ненависти и ксенофобии, что можно было наблюдать в прошломПосол Великобритании: Надеемся, что на этих выборах не будет ненависти и ксенофобии, что можно было наблюдать в прошлом
Армен Саркисян в Париже встретился с главным партнером форума Summit of MindsАрмен Саркисян в Париже встретился с главным партнером форума Summit of Minds
Активисты гражданского движения во имя  спасения Караунджа обратились с открытым письмом к Николу ПашинянуАктивисты гражданского движения во имя  спасения Караунджа обратились с открытым письмом к Николу Пашиняну
В центре Еревана прошел митинг против  форума ЛГБТВ центре Еревана прошел митинг против  форума ЛГБТ
Еркир Цирани: Айк Марутян назначил своим главным советником человека, который участвовал в грабеже и незаконных действиях прежней властиЕркир Цирани: Айк Марутян назначил своим главным советником человека, который участвовал в грабеже и незаконных действиях прежней власти
В Астане состоялась презентация первой газеты на латинской графикеВ Астане состоялась презентация первой газеты на латинской графике
ОО <Международное гуманитарное развитие> рассекретило организаторов международного ЛГБТ-форума в АрменииОО <Международное гуманитарное развитие> рассекретило организаторов международного ЛГБТ-форума в Армении
Мхитар Аветисян: Деятельность Мхитар Аветисян: Деятельность "Сасна црер" будет направлена на де-юре присоединение Арцаха к Армении
Мхитар Айрапетян: Армения и диаспора от постреволюционной эйфории к конкретным результатамМхитар Айрапетян: Армения и диаспора от постреволюционной эйфории к конкретным результатам
Болтон предостерег Армению от возможной военной вовлеченности в сирийский кризисБолтон предостерег Армению от возможной военной вовлеченности в сирийский кризис
Следственный комитет Армении устанавливает личность найденной сегодня под мостом в Давидашене женщиныСледственный комитет Армении устанавливает личность найденной сегодня под мостом в Давидашене женщины
Баку призвал власти Армении предпринять реальные шаги для урегулирования карабахского конфликтаБаку призвал власти Армении предпринять реальные шаги для урегулирования карабахского конфликта
Болтон: Трамп может использовать свои полномочия, чтобы приостановить действие 907- й поправкиБолтон: Трамп может использовать свои полномочия, чтобы приостановить действие 907- й поправки
Обнародован законопроект об амнистии: Члены группы Обнародован законопроект об амнистии: Члены группы "Сасна Црер" будут амнистированы, если потерпевшие не будут возражать
Ваге Григорян: Армен Саркисян является нелегитимным президентомВаге Григорян: Армен Саркисян является нелегитимным президентом
Пашинян представителям армянской общины Ливана: я с трудом могу представить решение карабахского вопроса без уточнения статуса АрцахаПашинян представителям армянской общины Ливана: я с трудом могу представить решение карабахского вопроса без уточнения статуса Арцаха
РПА опровергает слухи о принятии решения относительно участия в декабрьских выборах и подготовке пропорционального списка к нимРПА опровергает слухи о принятии решения относительно участия в декабрьских выборах и подготовке пропорционального списка к ним
Посол Чехии: Вопрос возвращения территорий вокруг Нагорного Карабаха входит в повестку Мадридских принциповПосол Чехии: Вопрос возвращения территорий вокруг Нагорного Карабаха входит в повестку Мадридских принципов
Новым художественным руководителем Ереванского русского драматического театра им.Станиславского назначен Карен НерсисянНовым художественным руководителем Ереванского русского драматического театра им.Станиславского назначен Карен Нерсисян
Миллз: У демократии в Армении блестящее будущееМиллз: У демократии в Армении блестящее будущее
Макрон: Азнавур был армянином, который полностью признавал то огромное преступление, жертвой которого был он сам - это геноцидМакрон: Азнавур был армянином, который полностью признавал то огромное преступление, жертвой которого был он сам - это геноцид
Айк Марутян: В первую очередь, я намерен решить проблему, связанную с вывозом мусораАйк Марутян: В первую очередь, я намерен решить проблему, связанную с вывозом мусора
Пашинян: Все те, кто попытаются игнорировать закон, мнение и требование народа, окажутся на Пашинян: Все те, кто попытаются игнорировать закон, мнение и требование народа, окажутся на "свалке истории"
Гагик Царукян: Если народ хочет в декабре, значит, мы тоже хотим в декабре, я готов взять всю боль народа на себяГагик Царукян: Если народ хочет в декабре, значит, мы тоже хотим в декабре, я готов взять всю боль народа на себя
Москва приветствует все те позитивные тенденции, которые наметились в процессе карабахского урегулированияМосква приветствует все те позитивные тенденции, которые наметились в процессе карабахского урегулирования
Баблоян: Сегодня мир потерял поистине выдающегося певца, а Армения и весь армянский народ прощаются с величайшим армянином (video)Баблоян: Сегодня мир потерял поистине выдающегося певца, а Армения и весь армянский народ прощаются с величайшим армянином (video)
Поиск по дням

2013 , 2014