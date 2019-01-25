Пятница, 25 Января 2019 16:30

АрмИнфо.Всеармянская федерация кинопроизовдителей (Panarmenian Federation of Film Producers - PAFFP) выступает за создание Национального агентства по кинематографии или Госкино. Об этом говорится в официальном заявлении PAFFP.

С соответствующим призывом члены Федерации обратились к правительству и премьер- министру Армении Николу Пашиняну, отметив срочную необходимость в коренных реформах в области государственного управления кино. В частности, Федерация предлагает распустить все структуры, ведущие деятельность в области управления кинематографом Армении.

<Инициатива всеармянской федерации кинопроизводителей, исследовав ситуацию в области армянского кино в период с 2016 по 2018 года подтверждает, что за последние три года из госбюджета на киноиндустрию Армении было направлено 2.472 млрд драмов. Прямое государственное содействие было предоставлено ГНКО, ОО, фондам. Три организации, занимающиеся производством фильмов получили 1.3 млрд драмов. За это время был произведен 101 фильм, в том числе 69 игровых и документальных, 20 дебютных и 12 анимационных>, - отмечено в источнике. Согласно сообщению, подавляющее большинство фильмов не дошли к зрителю ни на внутреннем рынке, ни в международном прокате. Более того, фильмы не были включены в программу крупных международных кинофестивалей, не получили высоких наград, не попали в центр внимания прессы, теоретиков, критиков, журналистов. Органы госуправления кино не опубликовали полноценную информацию о прокате фильмов, об участии и наградах полученных армянскими фильмами на кинофестивалях имеющих сертификат Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF).

В этот же период в Армении, как констатируют представители Федерации, были зафиксированы случаи, когда запрещались кинопроекты. Вместе с тем отмечается, что теневое управление в области кинематографа уже несет высокий уровень риска, а уровень законности в процессе финансирования фильмов находится на недопустимо низком уровне.

В частности, в заявлении говорится, что в 2018 году действующий сегодня ГНКО Национальный киноцентр принял временный регламент, который был использован как механизм, позволяющий отказывать в реализации нежелаемых кинопроектов. В этом же году был принят новый регламент, в котором есть положения, предусматривающие вмешательство со стороны государственных чиновников в вопросе принятия того или иного кинопроекта. <В области управления кино царит юридический беспорядок. Нет закона о кино, более того, выбор компаний, которым будут предоставлены государственное прямое содействие проводится своевольно, а отечественные производители лишены привилегий, применяющихся в международной практике>, - говорится в заявлении. В этой связи Федерация требует незамедлительного освобождения исполняющего обязанности директора Национального киноцентра Армении и исключение принятия очередного временного регламента для ГНКО. Члены PAFFP настаивают на встрече с премьер- министром РА для обсуждения концепции развития армянского кинематографа.