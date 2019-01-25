Пятница, 25 Января 2019 16:21

АрмИнфо.Генпрокуратура Армении выявила крупные финансовые нарушения, допущенные в ходе ремонтно-восстановительных работ в аэропорту Степанавана.

Как сообщает ведомство, данная информация поступила из Министерства по чрезвычайным ситуациям. Согласно материалам дела между МЧС и компанией "Н" в соответстви с решением правительства от 6 марта 2015 года был заключен договор о проведении строительных работ. Несмотря на то, что договор предусматривал проведение работ полностью силами компании, ей были выделены стройматериалы на сумму в 255.628.840 драмов. Из них материалы на сумму 107.872.072 были использованы для ремонта аэропорта. Что касается из оставшихся материалов на сумму

147.756.768 драмов, следствие выявило лишь часть из них - на сумму

7.537.708 драмов. То есть материалы на сумму в 140 млн драмов пропали. Возбуждено уголовное дело по п.1 ч.3 статьи 179 и ч.2статьи 308 УК. Дело передано в производство ССС.