Пятница, 25 Января 2019 16:11

АрмИнфо.Ардшинбанк модернизировал очередной региональный филиал - "Чаренцаван", офис которого отремонтирован, оснащен и оборудован в соответствии с современными требованиями. Как сообщает пресс-служба Банка, оснащенность филиала широкими техническими возможностями упрощает процедуру обслуживания и процесс пользования услугами банка.

Согласно сообщению, филиал находится в г. Чаренцаван по адресу ул. Пароняна 1, и будет работать в будние дни с 09:15 до16:45.

Ардшинбанк - второй по величине банк в Армении, имеющий одну из крупных филиальных сетей, состоящую из 63 подразделений, из коих 18 расположены в Ереване, 42 - в областях и 3 - в НКР.

Отметим, что Ардшинбанк основан в 2003 году. Мажоритарными акционерами Ардшинбанка на 1 октября 2018г выступают ООО <Аринс Групп> (это переименованный ООО <Центр бизнес инвестиций>) с долей участия в капитале 67,97% и ЗАО "Промышленно-финансовая корпорация РЕГИОН" - 29,52%. Ардшинбанк является единственным частным учреждением в Армении, которому присвоены рейтинги двух международных рейтинговых агентств (Moody's и Fitch), равные страновому рейтингу Армении.